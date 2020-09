Ostatni moment na wykorzystanie urlopu zaległego!

Zaległy urlop wypoczynkowy do 30 września

Zgodnie z przepisami prawa pracy urlop zaległy to dni urlopu wypoczynkowego, które nie zostały wykorzystane w roku kalendarzowym nabycia do nich prawa. Jeśli więc pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku i nabył do nich prawo z dniem 1 stycznia 2019 r., nie wykorzystał wszystkich tych dni do końca 2019 r. to w 2020 r. te pozostałe dni stają się urlopem zaległym. Artykuł Kodeksu pracy traktujący o konieczności wykorzystania tego urlopu zaległego do końca września roku następnego (a więc urlop zaległy z 2019 r. musi być wykorzystany do końca września 2020 r.) ma na celu przeciwdziałanie "zbieraniu" urlopu wypoczynkowego. Co do zasady urlop wypoczynkowy ma być wykorzystywany na bieżąco, w roku w którym pracownik nabył do niego prawo. Jego funkcja to przecież zapewnienie pracownikowi odpowiedniego odpoczynku. Ma on wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne każdego człowieka.

Prawo do wypoczynku gwarantuje także najwyższa rangą ustawa w Polsce - Konstytucja RP w art. 66 ust. 2. Każdy ma prawo do corocznego, płatnego odpoczynku. Powinno więc odpoczywać się co roku, tymczasem zdarzało się w praktyce, że pracownicy gromadzili dni urlopowe i nie korzystali z dłuższych urlopów latami.





Kara grzywny dla pracodawcy

W świetle art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jest to więc obowiązek pracodawcy, aby tego dopilnować. W przeciwnym razie naruszy przepisy prawa pracy, a co za tym idzie naraża się na karę grzywny od 1000 zł do 30000 zł (art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). Nawet wniosek pracownika o udzielenie urlopu zaległego w terminie późniejszym, nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności.

30 września może być początkiem wykorzystywania zaległego urlopu

Czy nie jest już za późno? Pracownicy mają większą liczbę dni zaległego urlopu niż 2. Nie zdążą wykorzystać wszystkich przed końcem września 2020 r.

Pracownica ma jeszcze 5 dni urlopu zaległego z 2019 r. Nie zdąży już wykorzystać pełnego urlopu przed 30 września 2020 r. Nic się nie stanie. Zgodnie z wyjaśnieniami PIP dopełnienie obowiązku wykorzystania urlopu zaległego do końca września to także rozpoczęcie korzystania z niego w dniu 30 września. Wystarczy więc, aby 30 września był pierwszym dniem urlopu.