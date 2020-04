Od 4 maja 2020 r. placówki ZUS ponownie otwarte - co się zmieni?

Od poniedziałku ZUS ponownie otwiera się dla klientów

Od najbliższego poniedziałku klienci mogą znowu załatwiać swoje sprawy bezpośrednio w ZUS. Obsługa klientów będzie się odbywała z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Do dyspozycji klientów nadal pozostają skrzynki przeznaczone do wrzucania dokumentów oraz możliwość załatwiania swoich spraw przez Internet.

Od 4 maja 2020 r. wraca obsługa klientów w placówkach ZUS. Odwiedzający placówki ZUS klienci muszą mieć założone, osłaniające nos i usta maseczki oraz zachowywać minimum 1,5 metra odstępu.

- Jesteśmy jednym z pierwszych urzędów, który wznawia bezpośrednią obsługę klientów. Robimy to, dlatego bo wiemy jak bardzo jest to ważne dla osób, które potrzebują informacji i pomocy ze strony naszych konsultantów – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Otwieramy sale obsługi, ale oczekujemy od naszych klientów zachowania zasad bezpieczeństwa, czyli przychodzenia do nas w maseczkach i zachowywania odstępu – dodaje rzeczniczka.

W placówkach ZUS nadal pozostaną skrzynki, do których można samodzielnie składać dokumenty, wnioski lub pisma.

- Zachęcam nadal do zakładania indywidualnych kont na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i załatwiania swoich spraw w ZUS drogą elektroniczną. Konto na portalu PUE można założyć bez wychodzenia z domu, czyli przez Internet poprzez profil zaufany lub bankowość elektroniczną. Można je również założyć korzystając z pomocy pracownika ZUS, na salach obsługi klientów – zapewnia Kowalska-Matis.

Na PUE ZUS można samodzielnie pobrać potwierdzenia z danymi zgromadzonymi w ZUS oraz przekazać elektronicznie wnioski o wydanie stosownych zaświadczeń. Za pomocą PUE można także złożyć wnioski o pomoc z tzw. tarczy antykryzysowej.

Ważne bezpieczeństwo

Ze względu na bezpieczeństwo prosimy, aby odwiedzać placówki ZUS tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Klienci powinny posiadać środki ochrony osłaniające nos i usta (do czasu obowiązywania wytycznych rządowych). Obsługa w placówkach ZUS będzie realizowana przy zachowaniu zasady odpowiedniego odstępu między klientami oczekującymi na obsługę (minimum 1,5 metra między osobami). Klienci będą wpuszczani pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy. Przy stanowisku będzie mogła przebywać tylko jedna osoba. Osoby towarzyszące (za wyjątkiem osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem) nie będą mogły podejść do stanowiska razem z osobą obsługiwaną. Sale obsługi będą czynne codziennie od 8.00 do 15.00 a w poniedziałki do 18.00.