Zmiany w informowaniu pracodawców o terminach pełnienia służby wojskowej przez ich pracowników

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do szefa MON o podjęcie działań w celu zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, by w czasie pokoju pracodawcy byli zawiadamiani z urzędu o zaplanowanych terminach pełnienia przez pracowników służby wojskowej.

"Rzecznik MŚP proponuje zmiany w przepisach dotyczących informowania pracodawców o terminach pełnienia służby wojskowej przez ich pracowników. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Ministra Obrony Narodowej, o wezwaniu pracownika do pełnienia służby w wyznaczonych dniach pracodawcy powinni dowiadywać się z urzędu od właściwych władz wojskowych" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie biura Rzecznika MŚP.

Biuro wyjaśniło, że do rzecznika MŚP dotarły sygnały od przedsiębiorców "o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej" dla pracodawców, którzy nie zostali poinformowani przez swoich pracowników o terminie odbywania przez nich ćwiczeń wojskowych rotacyjnych oraz powołaniu ich na te ćwiczenia. "Pomimo bowiem braku stosownej informacji pracodawcy Ci mają obowiązek umożliwić tym pracownikom stawienie się na te ćwiczenia. Natomiast brak wywiązania się przez pracowników z obowiązku niezwłocznego poinformowania pracodawców o ww. ćwiczeniach lub powołaniu na nie może skutkować co najwyżej ewentualną odpowiedzialności porządkową" - napisano. Wnioski te, jak dodano, zostały potwierdzone stanowiskiem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zawartym w piśmie z 16 grudnia 2019 r. stanowiącym odpowiedź na wystąpienie Rzecznika MŚP.

W ocenie Rzecznika MŚP, "w czasie pokoju, w sytuacjach, gdy nie zaistniała konieczność natychmiastowego stawiennictwa do służby wojskowej, pracodawcy powinni być informowani nie tylko niezwłocznie przez swoich pracowników, lecz przede wszystkim urzędowo o zaplanowanych terminach służby wojskowej pracowników, jak również o zmianie tych terminów".

W związku z tym, pismem z 17 stycznia 2020 r. Rzecznik MŚP "zawnioskował do Ministra Obrony Narodowej o podjęcie działań legislacyjnych, mających na celu zmianę ww. ustawy (o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - PAP) w taki sposób, by w czasie pokoju pracodawcy byli zawiadamiani z urzędu o zaplanowanych terminach oraz ich zmianach, w których pracownicy będą pełnili służbę wojskową, w tym terytorialną".

Jak wyjaśniono, obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, ze zm.) zawierają niejednolite rozwiązania w zakresie informowania pracodawców o konieczności udzielania dni wolnych pracownikom oraz umożliwienia im stawienia się do pełnienia służby wojskowej (w tym terytorialnej). "Co do zasady, o wezwaniu pracownika do pełnienia tej służby w wyznaczonych dniach pracodawcy powinni dowiadywać się z urzędu od właściwych władz wojskowych" - podkreślono.

Jednak, jak dodano, "zgodnie z art. 101c ust. 5 ww. ustawy, w przypadku ćwiczeń wojskowych rotacyjnych żołnierz rezerwy ma obowiązek niezwłocznego poinformowania swojego pracodawcy o dniach, w których będzie odbywał te ćwiczenia, oraz o zmianach w tym zakresie, a także powiadamiać pracodawcę o powołaniu na te ćwiczenia". W takim przypadku jedynym źródłem informacji dla pracodawcy jest sam pracownik - podkreślono.