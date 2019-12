W 2020 r. najniższa emerytura ma wynieść 1200 zł

Jak wynika z wykazu prac, w 2020 r., analogicznie jak w roku 2019 r., proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na:

- podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: 1200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej; 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

- zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł.

"Zgodnie z projektowaną regulacją wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji. Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,24 proc. Jednocześnie proponuje się, aby gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 70 zł" - napisano w wykazie prac.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2019 r.

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało podwyżkę minimalnej emerytury do 1.200 zł brutto w trakcie przedwyborczej konwencji PiS we wrześniu.

