Trzynasta i czternasta emerytura - kiedy wypłata

Premier ws. 14. emerytury: wypłaty mają rozpocząć się w 2021 r.

Wdrażamy różnego rodzaju nowe propozycje, w tym przede wszystkim przełomową, rewolucyjną 13. emeryturę; w 2021 r. zostaną wypłacone 14. emerytury - zapowiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu był pytany w RMF FM, czy tzw. czternasta emerytura będzie jednorazowa czy na stałe. "Na razie planujemy, żeby wypłata była rozpoczęta w 2021 r. W dużym stopniu zależy to od całego systemu emerytalnego. My wdrażamy teraz różnego rodzaju nowe propozycje, w tym jest przede wszystkim ta przełomowa, rewolucyjna propozycja, której nikt przed nami nie zrobił - to jest 13. emerytura, jak również waloryzacja kwotowa" – powiedział Morawiecki.

Pytany o doniesienia medialne ws. problemów z wypłatami, szef rządu odparł, że "gazety różne rzeczy piszą". "Żadnego opóźnienia nie ma, nie wiem skąd gazety takie informacje mają" – stwierdził. "Jeśli już, to może będzie przyspieszenie. W zeszłym roku była w maju, planujemy na maj albo na kwiecień - to jeszcze zdecydujemy o tym. W marcu jest waloryzacja i tam będzie również element waloryzacji kwotowej" - wskazał.

Przypomniał, że od października wdrożony został niższy PIT. "Niższy PIT jest również korzyścią dla emerytów ponieważ obniża o 6 proc. płatność podatku PIT dla emerytów" - dodał.

Szef rządu w swoim expose zapewnił, że 13. emerytury będą wypłacane, a w 2021 r. - także 14. emerytury.