500 plus dla niepełnosprawnych - kto dostanie, wniosek

O dodatek w wysokości 500 zł będą mogły wystąpić osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają emerytury, renty, zasiłki lub inne świadczenia w kwocie nieprzekraczającej w sumie 1100 zł - wynika z opublikowanego w środę projektu ustawy. Koszt dodatku to 580 mln zł w 2019 r.

Na stronie Sejmu opublikowano w środę, przyjęty dzień wcześniej przez rząd, projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Kto otrzyma świadczenie

Z projektu wynika, że o świadczenie będą mogły wnioskować jedynie osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, lub które otrzymują świadczenia w kwocie niższej niż najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca ta renta wynosi 1100 zł brutto.

Pod uwagę będą brane wszystkie wypłacane danej osobie świadczenia ze środków publicznych (emerytury, renty, zasiłki z pomocy społecznej). Do kwoty tej nie będzie natomiast włączany zasiłek pielęgnacyjny oraz inne dodatki wypłacane wraz z tymi świadczeniami.

Zgodnie z zapisami projektu o świadczenie uzupełniające w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chodzi o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).

Wniosek do ZUS

Aby otrzymać świadczenie trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Dodatek w wysokości 500 zł będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

Decyzja o przyznaniu świadczenia zostanie podjęta w ciągu 30 dni.

W projekcie zaznaczono jednocześnie, że ze względu na konieczność dostosowania systemu informatycznego ZUS do wypłaty świadczeń, w okresie przejściowym, dotyczącym wniosków złożonych do 30 listopada 2019 r., wydanie decyzji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 60 dni. Świadczenie będzie jednak przysługiwać od miesiąca, w którym złożono wniosek.

We wniosku trzeba będzie podać podstawowe informacje tak jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL lub numer dowodu osobistego i adres. Należy także wskazać sposób wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty.

Do wniosku należy załączyć m.in. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (z wyjątkiem przypadku, gdy ten dokument jest już w posiadaniu organu właściwego).

W terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności a nieposiadające orzeczenia, o niezdolności do samodzielnej egzystencji mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie tego orzeczenia wraz z wnioskiem o świadczenie uzupełniające.

Z oceny skutków regulacji wynika, wypłata świadczenia 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w 2019 r. będzie kosztować finanse publiczne 580 mln zł. W 2020 r. ta kwota wzrośnie do 2,66 mld zł, a w kolejnych latach wyniesie prawie 3 mld zł.

Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa.

Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie od 1 października br.(PAP)