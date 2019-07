Duża popularność programu Mama 4plus

W ciągu czterech miesięcy złożono 55,1 tysięcy wniosków o świadczenie „Mama 4 +”. Wśród ubiegających się o wsparcie zdecydowaną większość stanowią kobiety ( ponad 54,7 tys.) Mężczyzn, którzy wychowali czworo lub więcej dzieci było 141. ZUS przyznał już ponad 48,3 tys. świadczeń „Mama 4+”, a KRUS kolejne kilkaset - poinformowała minister Bożena Borys-Szopa.

Wśród ubiegających się o świadczenie największą grupę wiekową liczącą ponad 40 tys. stanowią osoby między 60 a 69 rokiem – poinformowała minister Bożena Borys-Szopa - tylko dwa wnioski złożyły osoby, które skończyły 99 lat.

W ciągu obowiązywania Programu ZUS przyznał już ok. 48,3 tys. świadczeń „Mama 4+”, a KRUS – około 800. 17,4 tys. osób otrzymuje świadczenie w pełnej wysokości tysiąca stu złotych brutto – dodała szefowa MRPiPS - a do 30.5 tys. osób trafia świadczenie dopełniające.

Czołówkę województw z największą liczbą zarejestrowanych wniosków stanowią: Wielkopolskie – ponad 6 tysięcy, Górny Śląsk – 5, 1 tys. Podkarpackie 5, 1 Pomorskie 4, 7 i Kujawsko – Pomorskie ok 4 tys. Najwięcej wniosków złożono w gdańskim oddziale ZUS – 3,5 tys. następnie w dwóch poznańskich – 2,7 tys. i rzeszowskim – 2,7. W stolicy kraju łącznie w trzech oddziałach ZUS przyjęto 1,2 tys. zgłoszeń. KRUS najwięcej wniosków przyjął i świadczeń przyznał w Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Lublinie.

„Mama 4+”, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, to program dla osób, które w przeszłości zrezygnowały z pracy na rzecz wychowywania co najmniej czwórki dzieci, a dzisiaj nie mają prawa nawet do najniższego świadczenia emerytalnego lub otrzymują je w niższej wysokości. Na świadczenie to w budżecie państwa zarezerwowano w tym roku ponad 801 mln złotych.