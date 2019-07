500 plus (świadczenie uzupełniające) dla niepełnosprawnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jest podstawowym celem przygotowanej ustawy. Jest to realizacja zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego o finansowym wsparciu osób potrzebujących dodatkowej pomocy ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.

Dla kogo świadczenie

Projekt zakłada przyznanie 500 zł miesięcznie (świadczenie uzupełniające) osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (dotyczy także niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a które nie mają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub są uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych ze wszystkich systemów (np. ZUS i KRUS). Świadczenie będzie przysługiwać od 1 października 2019 r.

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać osobom zamieszkującym w Polsce, jeśli są: obywatelami Polski lub mającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium naszego kraju obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej bądź cudzoziemcami legalnie przebywającymi w Polsce.

Ustalenie prawa do świadczenia będzie następowało na wniosek osoby uprawnionej, złożony do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe lub do ZUS. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostaną spełnione warunki wymagane do jego przyznania – nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o to świadczenie.

Zwolnione z podatków

Ze świadczenia uzupełniającego nie będą dokonywane potracenia i egzekucje. Świadczenie będzie zwolnione z opodatkowania, a jego wysokość nie będzie wliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie będzie ono także wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę (dotyczy to np. prawa do świadczeń pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego).

Świadczenie i koszty jego obsługi będą finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa.