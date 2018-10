12 listopada - dodatkowy dzień wolny od pracy?

Grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt ustawy, ustanawiający 12 listopada 2018 roku świętem narodowym, wolnym od pracy.

W projekcie ustawy zapisano, że tego dnia nie będzie obowiązywał zakaz handlu w placówkach handlowych.

Dziś wieczorem (23 października), Sejm zajmie się projektem.

Tegoroczne Święto Niepodległości 11 listopada przypada w niedzielę. Wnioskodawcy argumentują, że dodatkowy, epizodyczny dzień wolny od pracy pozwoli godnie uczcić 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Autorzy projektu ustawy powołują się na symulacje wskazujące, że 1 dodatkowy dzień wolny powoduje spadek produkcji sprzedanej przemysłu o ok 2,5 proc., co oznacza spadek produkcji o ok 0,2 proc. rocznie.

Dla uczczenia tak wyjątkowej rocznicy, jaką jest stulecie odzyskania niepodległości, warto ustanowić 12 listopada 2018 r. uroczystym świętem narodowym i dniem wolnym od pracy - powiedziała we wtorek rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Rzeczniczka PiS mówiła dziennikarzom w Sejmie, że pomysł ustanowienia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, wynika z obchodzonej w tym roku "wyjątkowej rocznicy", jaką jest stulecie odzyskania niepodległości.

"Mamy wyjątkowy rok, przypomnę, że to jest święto jednorazowe i dla uczczenia tak okrągłej rocznicy, myślę, że warto się nad tym projektem pochylić" - oceniła Mazurek. Dodała, że dotychczas do projektu ustawy sprzeciw zgłosiła tylko Nowoczesna.

Zgodnie z projektem dzień 12 listopada 2018 r. jest uroczystym świętem narodowym oraz dniem wolnym od pracy. Autorzy projektu przypomnieli, że 11 listopada w bieżącym roku wypada w niedzielę, stąd pomysł uczynienia 12 listopada dniem wolnym. 11 listopada jest świętem państwowym i dniem wolnym od pracy.

