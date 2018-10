12 listopada wolny od pracy i handlu - ustawa z poprawkami

Senat poparł w piątek z poprawkami ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającą 12 listopada br. dniem wolnym od pracy.

Za ustawą głosowało 46 senatorów, przeciw było 20, od głosu wstrzymało dwóch senatorów.

Wcześniej senatorowie odrzucili poprawkę, zakładającą odrzucenie ustawy w całości. Następnie poparli poprawkę skreślającą preambułę ustawy oraz zmianę eliminującą wskazanie, że nowo ustanowione święto będzie miało charakter uroczysty. Senatorowie opowiedzieli się również za poprawką zmierzającą do tego, aby w dniu 12 listopada 2018 r. obowiązywały zasady dotyczące ograniczenia handlu, analogiczne do obowiązujących w niedzielę i inne dni świąteczne. Odrzucono zaś poprawkę zmierzającą do tego, by w dniu 12 listopada br. służba zdrowia pracowała tak jak w dni wolne od pracy.

Sprawozdawca ustawy senator Czesław Ryszka (PiS) podkreślił wcześniej, że 11 listopada 1918 r. to przełomowy dzień w dziejach Polski i Europy. "Ta data stała się takim symbolicznym wydarzeniem odzyskania przez Polskę niepodległości. Myślę, że to narodowe święto jest jednym z najważniejszych świąt państwowych. I skoro ten dzień 11 listopada przypada w niedzielę, a mógłby przypadać w tygodniu i być dniem świątecznym, dobrym jest pomysł, by świętować trochę dłużej (...) To może być dla niektórych instytucji pewna trudność, ale upamiętniamy największe święto naszej historii, dlatego jakieś poświęcenie jest także od nas wymagane" - mówił.

W ocenie senator Barbary Borys-Damięckiej (PO) Sejm przyjął tę ustawę "nieodpowiedzialnie, bez uwzględnienia szkody ekonomicznej dla budżetu państwa i dla społeczeństwa". "Ustawa sortuje obywateli na tych, którzy będą świętować i tych, którzy będą pracować, wprowadza chaos" - powiedziała. Wskazała na negatywną opinię Biura Legislacyjnego odnośnie zgodności ustawy z Konstytucją. "Wnioskodawcy mętnie i nieprzekonująco uzasadniają swój projekt. To próba uszczęśliwienia społeczeństwa na siłę. Dlatego opowiadam się za odrzuceniem ustawy" - zaznaczyła Borys-Damięcka.

Sprawozdawca mniejszości, Jan Rulewski (PO), jako brak ustawy wskazał m.in. fakt, że została napisana "na kolanie". "To święto ma być radosne, tymczasem dla wielu grup będzie przedmiotem głębokiej troski i strat" - mówił. Wśród postulowanych poprawek wymienił wykreślenie z ustawy artykułów, które wyłączały z grup uprawnionych do wolnego dnia pracowników handlu i służby zdrowia.