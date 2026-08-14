14 emerytura 2026. Tabela netto. Kiedy wypłata?
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Kiedy będzie wypłata 14 emerytury w 2026 roku? ZUS podaje dokładne terminy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawia również tabelę netto. Sprawdź, ile w tym roku wyniesie czternastka.
- 14 emerytura 2026 - kiedy jest wpłata?
- Wypłata 14 emerytury 2026 r. - tabela
- Ile wynosi 14 emerytura w 2026 r.?
- 14 emerytura - tabela netto 2026
- 14 emerytura a renta rodzinna
14 emerytura 2026 - kiedy jest wpłata?
Każdego roku miesiąc wypłaty 14 emerytury określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Dnia 13 sierpnia 2026 r. pojawiło się w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r. (DZ. U. z 2026, poz. 1092). Zgodnie z rozporządzeniem 14 emerytura zostanie również w tym roku wypłacona we wrześniu.
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Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wypłacane jest wraz z podstawowym świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń rozpoczynając od pierwszego terminu płatności, tj. 1 września. Pierwsze czternastki zostaną więc wypłacone 1 września 2026 r., a kolejne terminy wypłaty czternastej emerytury to 6, 10, 15, 20 i 25 września 2026 r. Jak podaje rzecznik ZUS, Piotr Olewiński, w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne wypłata nastąpi 1 października 2026 r.
Wypłata 14 emerytury 2026 r. - tabela
Tabela terminów wypłaty 14 emerytury w 2026 roku:
Termin płatności
Data, do której wypłata musi być zrealizowana
Termin przekazania środków na pocztę
Termin przekazania środków do banku
01.09.2026
01.09.2026
27.08.2026
31.08.2026
06.09.2026
04.09.2026
01.09.2026
03.09.2026
10.09.2026
10.09.2026
07.09.2026
09.09.2026
15.09.2026
15.09.2026
10.09 2026
14.09.2026
20.09.2026
18.09.2026
15.09.2026
17.09 2026
25.09.2026
25.09.2026
22.09.2026
24.09.2026
01.10.2026
01.10.2026
28.09.2026
30.09.2026
Ile wynosi 14 emerytura w 2026 r.?
Podobnie jak w zeszłym roku osobom uprawnionym przysługuje 14 emerytura w wysokości:
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Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
- kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym jest wypłacana 14 emerytura – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego (np. emerytury, renty) nie przekracza kwoty 2900 zł;
- kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym jest wypłacana 14 emerytura, pomniejszonej o kwotę różnicy między kwotą wysokości świadczenia podstawowego, a kwotą 2900 zł – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przekracza kwotę 2900 zł.
- W 2026 r. pełna czternastka wyniesie 1978,49 złotych brutto, tj. tyle co obecna minimalna emerytura. 14 emeryturę w pełnej wysokości otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby ze świadczeniami powyżej 2900 zł i nie więcej niż 4828,49 zł brutto, otrzymają 14 emeryturę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład do emerytury w kwocie 3500 zł brutto będzie przysługiwać czternastka zmniejszona o 600 zł, czyli w kwocie 1378,49 zł brutto. Świadczenie nie będzie przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury okaże się niższa niż 50 zł brutto. Właśnie dlatego 14 emerytury nie otrzymają osoby, które mają emeryturę czy rentę wyższą niż 4828,49 zł brutto. - tłumaczy rzecznik ZUS.
14 emerytura - tabela netto 2026
Zasadą jest, że od 14 emerytury pobierane są składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy (na zasadach stosowanych przy wypłacie świadczenia podstawowego). ZUS podaje poniżej przykładowe wyliczenia kwot brutto i netto 14 emerytury w 2026 r. w zależności od wysokości świadczenia:
Emerytura brutto
Składka zdrowotna 9%
Zaliczka
Kwota emerytury do wypłaty
Czternasta brutto
Składka zdrowotna 9%
Zaliczka
Kwota czternastki do wypłaty
1978,49
178,06
0
1800,43
1978,49
178,06
175
1625,43
2000,00
180,00
0
1820,00
1978,49
178,06
177
1623,43
2250,00
202,50
0
2047,50
1978,49
178,06
207
1593,43
2500,00
225,00
0
2275,00
1978,49
178,06
237
1563,43
2750,00
247,50
30
2472,50
1978,49
178,06
237
1563,43
2900,00
261,00
48
2591,00
1978,49
178,06
237
1563,43
3000,00
270,00
60
2670,00
1878,49
169,06
225
1484,43
3250,00
292,50
90
2867,50
1628,49
146,56
195
1286,93
3500,00
315,00
120
3065,00
1378,49
124,06
165
1089,43
3750,00
337,50
150
3262,50
1128,49
101,56
135
891,93
4000,00
360,00
180
3460,00
878,49
79,06
105
694,43
4500,00
405,00
240
3855,00
378,49
34,06
45
299,43
4750,00
427,50
270
4052,50
128,49
11,56
15
101,93
4828,49
434,56
279
4114,93
50,00
4,50
6
39,50
Co ciekawe, Rada Ministrów ma możliwość ustalenia w drodze rozporządzenia wyższą kwotę 14 emerytury niż kwota najniższej emerytury. Bierze przy tym pod uwagę sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych.
14 emerytura a renta rodzinna
Czy wszyscy uprawnieni do renty rodzinnej otrzymują czternastkę? Nie, zgodnie z przepisami do renty rodzinnej przysługuje jedno dodatkowe świadczenie. Dzieli się je proporcjonalnie na osoby uprawnione do renty. Gdyby jedna z tych osób uprawniona była także do renty socjalnej, pomija się ją przy podziale czternastki na osoby uprawnione do renty rodzinnej. Osoba ta otrzyma dodatkowe świadczenie z tytułu prawa do renty socjalnej.
Czy czternastka to dochód opodatkowany? Czy dokonuje się z niej potrąceń? Na te pytania odpowiada Ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów:
Art. 8. [Kwoty dodatkowego świadczenia niewliczane do dochodu] Kwoty dodatkowego świadczenia nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w:
- art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335);
- art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 i 1572);
- art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2024 r. poz. 1649).
Art. 9.[Dochód] Do dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323, 858, 1615 i 1871), nie wlicza się wypłaconej kwoty dodatkowego świadczenia.
Art. 10.[Potrącenia i egzekucje] Z kwoty dodatkowego świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.
Art. 11. [Podatek dochodowy] 1. Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych dodatkowe świadczenie stanowi świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226, z późn. zm.).
2. Do kwoty dodatkowego świadczenia stosuje się odpowiednio art. 66 ust. 1 pkt 16, art. 81 ust. 8 pkt 2, art. 83 ust. 1 i art. 85 ust. 9-11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, 858, 1222, 1593, 1615 i 1915).
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 183)
Rozporządzenie w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r. (DZ. U. z 2026, poz. 1092)
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