14 emerytura 2026. Tabela netto. Kiedy wypłata?

Kiedy będzie wypłata 14 emerytury w 2026 roku? ZUS podaje dokładne terminy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawia również tabelę netto. Sprawdź, ile w tym roku wyniesie czternastka.

14 emerytura 2026 - kiedy jest wpłata?

Każdego roku miesiąc wypłaty 14 emerytury określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Dnia 13 sierpnia 2026 r. pojawiło się w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r. (DZ. U. z 2026, poz. 1092). Zgodnie z rozporządzeniem 14 emerytura zostanie również w tym roku wypłacona we wrześniu.

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Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wypłacane jest wraz z podstawowym świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń rozpoczynając od pierwszego terminu płatności, tj. 1 września. Pierwsze czternastki zostaną więc wypłacone 1 września 2026 r., a kolejne terminy wypłaty czternastej emerytury to 6, 10, 15, 20 i 25 września 2026 r. Jak podaje rzecznik ZUS, Piotr Olewiński, w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne wypłata nastąpi 1 października 2026 r.

Wypłata 14 emerytury 2026 r. - tabela

Tabela terminów wypłaty 14 emerytury w 2026 roku:

Termin płatności Data, do której wypłata musi być zrealizowana Termin przekazania środków na pocztę Termin przekazania środków do banku 01.09.2026 01.09.2026 27.08.2026 31.08.2026 06.09.2026 04.09.2026 01.09.2026 03.09.2026 10.09.2026 10.09.2026 07.09.2026 09.09.2026 15.09.2026 15.09.2026 10.09 2026 14.09.2026 20.09.2026 18.09.2026 15.09.2026 17.09 2026 25.09.2026 25.09.2026 22.09.2026 24.09.2026 01.10.2026 01.10.2026 28.09.2026 30.09.2026

Ile wynosi 14 emerytura w 2026 r.?

Podobnie jak w zeszłym roku osobom uprawnionym przysługuje 14 emerytura w wysokości:

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kwoty najniższej emerytury , obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym jest wypłacana 14 emerytura – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego (np. emerytury, renty) nie przekracza kwoty 2900 zł ;

, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym jest wypłacana 14 emerytura – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego (np. emerytury, renty) nie przekracza kwoty ; kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym jest wypłacana 14 emerytura, pomniejszonej o kwotę różnicy między kwotą wysokości świadczenia podstawowego, a kwotą 2900 zł – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przekracza kwotę 2900 zł.

- W 2026 r. pełna czternastka wyniesie 1978,49 złotych brutto, tj. tyle co obecna minimalna emerytura. 14 emeryturę w pełnej wysokości otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby ze świadczeniami powyżej 2900 zł i nie więcej niż 4828,49 zł brutto, otrzymają 14 emeryturę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład do emerytury w kwocie 3500 zł brutto będzie przysługiwać czternastka zmniejszona o 600 zł, czyli w kwocie 1378,49 zł brutto. Świadczenie nie będzie przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury okaże się niższa niż 50 zł brutto. Właśnie dlatego 14 emerytury nie otrzymają osoby, które mają emeryturę czy rentę wyższą niż 4828,49 zł brutto. - tłumaczy rzecznik ZUS.

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14 emerytura - tabela netto 2026

Zasadą jest, że od 14 emerytury pobierane są składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy (na zasadach stosowanych przy wypłacie świadczenia podstawowego). ZUS podaje poniżej przykładowe wyliczenia kwot brutto i netto 14 emerytury w 2026 r. w zależności od wysokości świadczenia:

Emerytura brutto Składka zdrowotna 9% Zaliczka

na podatek dochodowy Kwota emerytury do wypłaty Czternasta brutto Składka zdrowotna 9% Zaliczka

na podatek dochodowy Kwota czternastki do wypłaty 1978,49 178,06 0 1800,43 1978,49 178,06 175 1625,43 2000,00 180,00 0 1820,00 1978,49 178,06 177 1623,43 2250,00 202,50 0 2047,50 1978,49 178,06 207 1593,43 2500,00 225,00 0 2275,00 1978,49 178,06 237 1563,43 2750,00 247,50 30 2472,50 1978,49 178,06 237 1563,43 2900,00 261,00 48 2591,00 1978,49 178,06 237 1563,43 3000,00 270,00 60 2670,00 1878,49 169,06 225 1484,43 3250,00 292,50 90 2867,50 1628,49 146,56 195 1286,93 3500,00 315,00 120 3065,00 1378,49 124,06 165 1089,43 3750,00 337,50 150 3262,50 1128,49 101,56 135 891,93 4000,00 360,00 180 3460,00 878,49 79,06 105 694,43 4500,00 405,00 240 3855,00 378,49 34,06 45 299,43 4750,00 427,50 270 4052,50 128,49 11,56 15 101,93 4828,49 434,56 279 4114,93 50,00 4,50 6 39,50

Ważne Co ciekawe, Rada Ministrów ma możliwość ustalenia w drodze rozporządzenia wyższą kwotę 14 emerytury niż kwota najniższej emerytury. Bierze przy tym pod uwagę sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych.

14 emerytura a renta rodzinna

Czy wszyscy uprawnieni do renty rodzinnej otrzymują czternastkę? Nie, zgodnie z przepisami do renty rodzinnej przysługuje jedno dodatkowe świadczenie. Dzieli się je proporcjonalnie na osoby uprawnione do renty. Gdyby jedna z tych osób uprawniona była także do renty socjalnej, pomija się ją przy podziale czternastki na osoby uprawnione do renty rodzinnej. Osoba ta otrzyma dodatkowe świadczenie z tytułu prawa do renty socjalnej.

Ważne Czy czternastka to dochód opodatkowany? Czy dokonuje się z niej potrąceń? Na te pytania odpowiada Ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów: Art. 8. [Kwoty dodatkowego świadczenia niewliczane do dochodu] Kwoty dodatkowego świadczenia nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w: art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335); art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 i 1572); art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2024 r. poz. 1649). Art. 9.[Dochód] Do dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323, 858, 1615 i 1871), nie wlicza się wypłaconej kwoty dodatkowego świadczenia. Art. 10.[Potrącenia i egzekucje] Z kwoty dodatkowego świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. Art. 11. [Podatek dochodowy] 1. Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych dodatkowe świadczenie stanowi świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226, z późn. zm.). 2. Do kwoty dodatkowego świadczenia stosuje się odpowiednio art. 66 ust. 1 pkt 16, art. 81 ust. 8 pkt 2, art. 83 ust. 1 i art. 85 ust. 9-11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, 858, 1222, 1593, 1615 i 1915).