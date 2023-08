Urlop wypoczynkowy. Czy i kiedy przepada

Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Co w przypadku, jeśli pracownik nie wykorzysta należnego mu urlopu? Czy zaległy urlop wypoczynkowy przepada? Sprawdź!

Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi w wymiarze, który jest uzależniony od łącznego stażu pracy pracownika i wynosi 20 albo 26 dni. Urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku nabycia do niego prawa przechodzi na kolejny rok kalendarzowy i jest to zaległy urlop wypoczynkowy.

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy

Zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlop wypoczynkowy niewykorzystany do końca roku staje się urlopem zaległym, który pracownik musi wykorzystać najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Jeżeli pracodawca, wbrew obowiązującym przepisom, nie udzieli zaległego urlopu w ustawowym terminie, to popełni wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Nie oznacza to jednak, że nieudzielony w terminie zaległy urlop przepadnie.

Kiedy urlop wypoczynkowy przepadnie

Zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W związku z tym 3-letni bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy rozpocznie się zawsze 30 września roku następnego po roku kalendarzowym, w którym prawo do urlopu zostało nabyte.

Przykład Prawo do urlopu wypoczynkowego za rok 2023 ulegnie przedawnieniu 30 września 2027 roku.

Należy również pamiętać, że bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego (art. 293(1) Kodeksu pracy).

Czy urlop na żądanie przechodzi na kolejny rok

W ramach puli urlopu wypoczynkowego pracownik może skorzystać z 4 dni urlopu na żądanie. Możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego w trybie urlopu na żądanie nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy. Skorzystanie np. z 2 dni urlopu na żądanie w 2022 r. nie spowoduje, że w 2023 r. będzie można wykorzystać 6 dni urlopu na żądanie. Niewykorzystany urlop na żądanie przejdzie na kolejny rok kalendarzowy jako „zwykły” urlop wypoczynkowy.

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)