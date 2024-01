Długie weekendy w 2024 r. Kiedy warto wziąć urlop, żeby wypoczywać dłużej

„Trzynastka” należy się pracownikom sfery budżetowej. To 8,5 proc. rocznego wynagrodzenia. Co bierze się pod uwagę przy obliczaniu trzynastej pensji

Trzynastka to potoczna nazwa dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Trzynasta pensja w pełnej wysokości przysługuje pracownikowi budżetówki po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jeśli pracownik przepracował tylko część roku kalendarzowego, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Jakie elementy wynagrodzenia wliczają się do trzynastki? Podpowiadamy.