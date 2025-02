Darmowa rehabilitacja narządów ruchu po wypadku finansowana przez ZUS w 2025 roku

W 2025 roku ZUS uruchomił nowe profile rehabilitacji. Jednym z nich jest rehabilitacja narządów ruchu po wypadku w systemie stacjonarnym (tzw. wczesna rehabilitacja powypadkowa) - zarówno w systemie stacjonarnym jak i ambulatoryjnym. Kto może liczyć na skierowanie na taką rehabilitację? Na czym polega ta rehabilitacja?

NRW czyli narząd ruchu po wypadku. Gdzie są ośrodki?

- Program rehabilitacji narządów ruchu po wypadku ZUS realizuje już od 2016 roku, ale po raz pierwszy w trybie stacjonarnym będzie prowadzony w ośrodku na Opolszczyźnie. Od lutego leczeniem takim będzie się zajmowało Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie i będzie to jeden z dwóch ośrodków w Polsce, z którym ZUS podpisał umowę na rehabilitację osób, które podczas wypadku, zwłaszcza wypadku przy pracy doznały urazu narządu ruchu – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.



ZUS nie dysponuje własnymi ośrodkami rehabilitacyjnymi. Podpisuje natomiast umowy z konkretnymi placówkami, które specjalizują się w takiej działalności.



W 2024 r. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (ul. Wyzwolenia 11) złożyło ofertę w ogłoszonym przez ZUS konkursie na realizację usług wczesnej rehabilitacji po wypadkach. ZUS podpisał z placówką w Korfantowie umowę na turnusy w latach 2025 – 2027. Umowa jest realizowana od 1 lutego 2025 r.



Drugim ośrodkiem, z którym ZUS podpisał umowę na realizację usług wczesnej rehabilitacji po wypadkach jest VRATISLAVIA MEDICA Sp. z o.o. Ta umowa będzie realizowana od 1 marca 2025 r. w Szpitalu Vratislavia Medica, ul. Lekarska 1, we Wrocławiu.

Cel rehabilitacji narządów ruchu po wypadku

Głównym założeniem rehabilitacji jest przywrócenie zdolności do pracy i uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Wczesna i intensywna rehabilitacja ma zapobiec powikłaniom i nieodwracalnym zmianom pourazowym w narządzie ruchu oraz skrócić okres leczenia.



Ta forma rehabilitacja ma indywidualny i kompleksowy program (rodzaj i zakres zabiegów) dostosowany do każdej osoby skierowanej. Obejmuje on rehabilitację medyczną oraz elementy rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Kto może dostać skierowanie na rehabilitację

Na leczenie do ww. ośrodków w Korfantowie i Wrocławiu będą kierowane osoby:

- po świeżych urazach układu kostno-szkieletowego i mięśniowego,

- po naprawczym leczeniu operacyjnym wczesnych zmian pourazowych,

- po zakończeniu leczenia w oddziale urazowo-ortopedycznym,

- wymagające indywidualnego i intensywnego leczenia usprawniającego.

- Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby zgłoszone przez pracodawców do ubezpieczeń społecznych w ZUS, którym grozi całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy, pobierają zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne. Nie będą natomiast mogły z niej skorzystać osoby, którym ZUS przyznał na stałe rentę z tytułu niezdolności do pracy – dodaje Sebastian Szczurek z ZUS.

Można skorzystać z rehabilitacji leczniczej ZUS, jeśli dana osoba spełnia jeden z poniższych warunków:

1) jest osobą ubezpieczoną w ZUS (pracuje zawodowo) i grozi jej całkowita lub częściowa niezdolność do pracy;

2) pobiera zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne;

3) pobiera rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.



Aby uzyskać skierowanie na rehabilitację narządów ruchu po wypadku nie trzeba być osobą samodzielną – informuje ZUS. Można poruszać się na wózku inwalidzkim lub potrzebować pomocy przy takich czynnościach jak chodzenie czy utrzymanie higieny.

Przeciwwskazaniami są w przypadku tej formy rehabilitacji:

- stan po złamaniach i zwichnięciach patologicznych, jeśli choroba narządu ruchu przebiega z demineralizacją tkanki kostnej;

- stan po złamaniach i zwichnięciach, jeśli pacjent choruje na nowotwór kości i ma przerzuty nowotworowe do kości;

- aktywny stan zapalny (jeśli pacjent ma gorączkę i niegojące się sączące się rany, z dodatnimi posiewami z krwi i rany);

- odleżyny;

- rozległe krwiaki;

- podejrzenie choroby nowotworowej.

Jak uzyskać skierowanie?

Skierowanie na rehabilitację będzie możliwe, gdy lekarz orzecznik ZUS stwierdzi taką potrzebą w ramach kontroli zwolnienia lekarskiego lub gdy wnioskujesz o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. W twoim imieniu wniosek (Wniosek - PR-4) do ZUS-u może też wysłać lekarz prowadzący (specjalista) lub lekarz pierwszego kontaktu. Oprócz wniosku potrzebna jest dokumentacja, potwierdzająca dolegliwości (np. konsultacje lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego, badania obrazowe i laboratoryjne) oraz opinia czy rekonwalescencja przyczyni się do odzyskania zdolności do pracy przez ubezpieczonego.



Jeśli ZUS wyda orzeczenie, to ubezpieczony otrzyma „Zawiadomienie o skierowaniu” z informacją o terminie i miejscu rehabilitacji.

Ważne Koszty pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym w całości pokrywa ZUS. Chodzi o opłaty związane z leczeniem, zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz kosztami transportu najtańszym środkiem transportu.

Rehabilitacja narządu ruchu po wypadku – program, zabiegi

Rehabilitacja trwa zwykle 24 dni, a okres ten może być wydłużony jeśli lekarz lub ordynator ośrodka uzna, że pacjent wymaga dłuższego leczenia. Po zakończonej kuracji w ośrodku otrzymasz kartę informacyjną z jej przebiegu oraz informację o stanie zdrowia.



Jak informuje ZUS, program rehabilitacji narządu ruchu po wypadku obejmuje:

- nadzór lekarzy i fizjoterapeutów nad przebiegiem rehabilitacji,

- całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską,

- indywidualny program rehabilitacji realizowany przez 6 dni w tygodniu,

- minimalnie 6 zabiegów leczniczych dziennie od poniedziałku do piątku, w tym 3 sesje indywidualnych ćwiczeń ruchowych,

- 4 zabiegi w soboty, w tym 2 sesje ćwiczeń ruchowych,

- zabiegi fizykoterapeutyczne: ciepłolecznictwo, krioterapię, hydroterapię, elektroterapię,

laseroterapię, ultradźwięki, zabiegi polem elektromagnetycznym i magnetycznym oraz masaż leczniczy,

- wsparcie psychologiczne,

- edukację zdrowotną.

Rehabilitacja na koszt ZUS, to nie sanatorium z NFZ

Rehabilitacja lecznicza jest finansowana przez ZUS i nie jest tym samym co lecznictwo uzdrowiskowe finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ośrodki rehabilitacyjne, które na podstawie umowy z ZUS-em prowadzą rehabilitację leczniczą nie muszą być sanatoriami.



To, że ośrodek rehabilitacyjny jest położony w miejscowości uzdrowiskowej nie musi oznaczać, że będzie w nim prowadzony program rehabilitacji leczniczej ZUS.



Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego