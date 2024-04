Igrzyska olimpijskie za mniej niż 100 dni! Polscy sportowcy będą walczyli o medale ale też o olimpijską emeryturę

Gdzie odbędą się igrzyska olimpijskie w 2024 roku? Ile obecnie trwają igrzyska olimpijskie? Kiedy odbędą się najbliższe igrzyska olimpijskie? Jakie dyscypliny na igrzyskach? Gdzie będą igrzyska 2028? Ile wynosi emerytura olimpijska w 2024? Komu przysługuje emerytura olimpijska?

Gdzie odbędą się igrzyska olimpijskie w 2024 roku?

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2024 r. odbędą się w Paryżu, we Francji. Ten gospodarz igrzysk został ogłoszony 13 września 2017 roku podczas 131. Sesji MKOl w Limie.

Czy Paryż organizował już igrzyska olimpijskie?

Tak, Paryż był już dwukrotnie gospodarzem letnich igrzysk. Miało to miejsce w latach 1900 i 1924. Od ostatnich igrzysk upłynęło więc 100 lat. Przez ten czas dyscypliny, pobijane rekordy jak i samo miasto Paryż - bardzo się zmieniły.

Kiedy igrzyska olimpijskie? Kiedy odbędą się najbliższe igrzyska olimpijskie?

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w okresie letnim. Igrzyska zaczną się ceremonią otwarcia w dniu 26 lipca 2024 r. (piątek) i potrwają do 11 sierpnia 2024 r. (niedziela).

Ceremonia otwarcia igrzysk 2024

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu ma być dość nietypowa. Zwykle to wydarzenie odbywa się na stadionie, tym razem organizatorzy zdecydowali się na nietypowe otwarcie. Po pierwsze cała ceremonia ma odbywać się w centrum miasta. Po drugie sportowcy mają przepłynąć barkami po Sekwanie, a wiwatujący tłum ma witać ich nad brzegiem rzeki. Następnie samo zwieńczenie uroczystości otwarcia nastąpi, nie gdzie indziej niż naprzeciwko wieży Eiffla - jakże istotnego symbolu Paryża.

Jakie dyscypliny na igrzyskach?

Na igrzyskach w Paryżu ma być 329 konkurencji w 32 sportach. Co ciekawe na igrzyska powracają takie konkurencje jak: wspinaczka sportowa, deskorolka i surfing.

Gdzie będą igrzyska 2028?

Igrzyska XXXIV Olimpiady w 2028 r. odbędą się w Los Angeles. Według danych na ten moment Igrzyska mają być rozegrane w dniach 21 lipca – 6 sierpnia 2028 r.

Ile wynosi emerytura olimpijska?

Od 1 stycznia 2024 roku emerytura olimpijska wynosi 4203,04 zł brutto. Jak na polskie realia nie jest to ani dużo ani mało. Co ważne, ustawodawca postanowił jednakowo potraktować olimpijczyków, czy to tych, którzy zdobyli złoty, srebrny czy brązowy medal. Dlaczego? A no dlatego, że rodzaj czy też liczba zdobytych medali nie mają żadnego wpływu na wysokość olimpijskiej emerytury. Liczy się fakt wystąpienia w olimpiadzie i zdobycie medalu. Można więc powiedzieć, że sportowcy walczą niekiedy przez minuty (np. krótkodystansowe biegi) o swoją przyszłość!

Ważne Komu przysługuje emerytura olimpijska? Emerytura przysługuje obecnie osobom, które zdobyły medal: igrzysk olimpijskich,

zawodów „Przyjaźń 84”,

igrzysk paraolimpijskich lub zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich,

igrzysk głuchych lub zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych.

Co trzeba zrobić aby otrzymać emeryturę olimpijską?

Jak podaje Polski Komitet Olimpijski: oprócz zdobycia medalu, by uzyskać prawa do emerytury olimpijskiej, należy mieć polskie obywatelstwo, ukończyć 40. rok życia oraz nie kontynuować kariery sportowej poprzez uczestnictwo w zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe. Świadczenie przysługuje osobie, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie została ukarana za doping pojedynczą dyskwalifikacją w wymiarze większym niż 24 miesiące, lub więcej niż jedną dyskwalifikacją bez względu na jednostkową długość każdej z nich.

Gdzie składa się wniosek o emeryturę olimpijską?

Aby otrzymać emeryturę olimpijską należy złożyć wniosek w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Emerytura olimpijska a emerytura z ZUS

Co istotne, emerytura olimpijska jest innym świadczeniem niż emerytura z ZUS. Tak więc fakt pobierania emerytury olimpijskiej nie wyklucza możliwości pobierania świadczenia emerytalnego z systemu powszechnego (z ZUS czy KRUS). Te dwa świadczenia są bowiem od siebie niezależne.