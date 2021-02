Pracownica punktu krwiodawstwa a 100% zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy 100%

Pracowniczka punktu krwiodawstwa pyta o 100% zasiłku chorobowego w związku z zakażeniem COVID-19: nie wiadomo, gdzie się zakaziła.

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach (tj. taki, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) dotyczy osób zatrudnionych w podmiocie leczniczym, których niezdolność do pracy, kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych ma związek z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Uprawnienie to jest uregulowane w treści art. 4g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j.). Przepis ten został dodany do ustawy przez art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.2112) i wszedł w życie 29 listopada 2020 r. z mocą obowiązującą od 5 września 2020 r. (art. 31 pkt 1 ustawy zmieniającej).

Styczność z osobami chorymi na COVID-19 przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Art. 4g stanowi, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Oświadczenie, że niezdolność do pracy spowodowana jest COVID-19

Trzeba szczególnie zwrócić uwagę, że aby skorzystać z powyższego uprawnienia, pracownik (zleceniobiorca) zatrudniony w podmiocie leczniczym, który otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA, składa swojemu pracodawcy lub zleceniodawcy (czyli płatnikowi składek) oświadczenie, że jego niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19. Stwierdzona niezdolność do pracy musi wynikać ze styczności ubezpieczonego z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym. Weryfikacja uprawnienia ubezpieczonego do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru powinna zostać dokonana po otrzymaniu dokumentów lub uzyskaniu informacji na profilu płatnika składek PUE ZUS.

Wzór oświadczenia jest dostępny na: https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/O%C5%9Bwiadczenie+ubezpieczonego%2C+%C5%BCe+niezdolno%C5%9B%C4%87+do+pracy+wynika+z+COVID-19.docx/bd05e840-8e43-dd27-7c29-39ddbe34e900

Stan prawny na 22 lutego 2021 r.