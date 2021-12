IKZE i IKE - limit 2022

IKZe i IKE - jaki jest limit na 2022 rok? Wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć 1,2-ktorności i 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, a wpłaty na IKE - trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Ile wynoszą?

IKZE - limit 2022

W świetle art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808) wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach (jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone, z zastrzeżeniem ust. 1a). Natomiast wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego (art. 13a ust. 1a).

Wysokość powyższych kwot ogłasza w drodze obwieszczenia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w „Monitorze Polski” do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKZE. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2022:

wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o której mowa w art. 13a ust. 1 powołanej ustawy, w roku 2022 wynosi 7106,40 zł (w 2021 r. było to 6310,80 zł); wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o której mowa w art. 13a ust. 1a powołanej ustawy, w roku 2022 wynosi 10 659,60 zł (w 2021 r. było to 9466,20 zł).

IKE - limit 2022

W świetle art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808) wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Kwotę tę ogłasza w drodze obwieszczenia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w „Monitorze Polski” do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKE. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2022 wysokość kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2022 wynosi 17 766 zł (w 2021 r. było to 15 777 zł).

WAŻNE! W obu przypadkach obowiązuje zasada mówiąca o tym, że nowo ustalona kwota, która jest niższa niż kwota obowiązująca w poprzednim roku. nie obowiązuje. Zostają więc wówczas limity z roku poprzedniego. Limity z 2021 r. były niższe od kwot ustalonych na 2022 r., dlatego w 2022 r. obwiązują nowe limity.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2022 (Monitor Polski rok 2021 poz. 1062)

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2022 (Monitor Polski rok 2021 poz. 1055)