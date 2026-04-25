Uchwałą nr 15 RUSR z dnia 5 marca 2026 r., ogłoszona została wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2026 r. Warto wiedzieć, w stosunku do kogo ma zastosowanie niniejsza uchwała oraz, że zbliża się termin regulacji składki, tj. 30 kwietnia 2026 r.

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosiła nowe stawki składek na ubezpieczenie społeczne, które będą obowiązywać w II kwartale 2026 roku. Dla wielu właścicieli gospodarstw to stały element finansowego kalendarza, jednak warto upewnić się, ile dokładnie wynoszą bieżące zobowiązania wobec KRUS oraz do kiedy należy je uregulować.

W dniu 30 kwietnia 2026 r. upływa termin na opłacenie składek ubezpieczeniowych. Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie

Zgodnie z uchwałą z 5 marca 2026 r., pełna miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego (rolnika, małżonka, domownika oraz pomocnika rolnika) wynosi w tym kwartale 78,00 zł.

Nieco inaczej wygląda sytuacja osób, które podlegają temu ubezpieczeniu na własny wniosek i wyłącznie w ograniczonym zakresie. W ich przypadku należność jest znacznie niższa – stanowi 1/3 pełnej kwoty, co przekłada się na zaledwie 26,00 zł miesięcznie.

OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2026 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2026 r.

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2025 r. poz. 1770) ogłasza się, co następuje:

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w II kwartale 2026 r. wynosi 78,00 zł. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: T. Ślusarczyk

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe a emerytura podstawowa

Kluczowym elementem rolniczych składek jest ubezpieczenie emerytalno-rentowe, którego wysokość jest bezpośrednio powiązana z kwotą emerytury podstawowej. Ponieważ w marcu bieżącego roku emerytura podstawowa osiągnęła pułap 1 780,64 zł, podstawowa miesięczna składka emerytalno-rentowa na II kwartał 2026 r. została ustalona na poziomie 178,00 zł. Kwota ta dotyczy rolników, małżonków i domowników.

Dodatkowe opłaty dla posiadaczy dużych gospodarstw

Standardowe stawki to nie wszystko. Rolnicy prowadzący większe gospodarstwa (powyżej 50 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych) muszą liczyć się z koniecznością opłacenia dodatkowej składki miesięcznej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Jest ona wyliczana jako procent emerytury podstawowej i rośnie wraz z areałem:

Gospodarstwa od 50 do 100 ha (12%): 214,00 zł

Gospodarstwa powyżej 100 do 150 ha (24%): 427,00 zł

Gospodarstwa powyżej 150 do 300 ha (36%): 641,00 zł

Gospodarstwa powyżej 300 ha (48%): 855,00 zł

Nie zapomnij o ważnych terminach!

Znajomość stawek jest równie ważna, co przestrzeganie ustawowych terminów płatności. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że czas na uregulowanie składek za rolników, małżonków i domowników za cały II kwartał 2026 r. upływa 30 kwietnia 2026 r.

Z kolei osoby zatrudniające pomocników rolnika muszą pamiętać o innym harmonogramie – w ich przypadku składki rozliczane są miesięcznie, a wpłaty należy dokonywać do 15. dnia następnego miesiąca (np. za kwiecień do 15 maja).