Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Opłacanie składek » W dniu 30 kwietnia 2026 r. upływa termin na opłacenie składek ubezpieczeniowych [DOT. WYBRANYCH GRUP]

W dniu 30 kwietnia 2026 r. upływa termin na opłacenie składek ubezpieczeniowych [DOT. WYBRANYCH GRUP]

25 kwietnia 2026, 04:00
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
W dniu 30 kwietnia 2026 r. upływa termin na opłacenie składek ubezpieczeniowych [DOT. WYBRANYCH GRUP]
W dniu 30 kwietnia 2026 r. upływa termin na opłacenie składek ubezpieczeniowych [DOT. WYBRANYCH GRUP]
Uchwałą nr 15 RUSR z dnia 5 marca 2026 r., ogłoszona została wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2026 r. Warto wiedzieć, w stosunku do kogo ma zastosowanie niniejsza uchwała oraz, że zbliża się termin regulacji składki, tj. 30 kwietnia 2026 r.

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosiła nowe stawki składek na ubezpieczenie społeczne, które będą obowiązywać w II kwartale 2026 roku. Dla wielu właścicieli gospodarstw to stały element finansowego kalendarza, jednak warto upewnić się, ile dokładnie wynoszą bieżące zobowiązania wobec KRUS oraz do kiedy należy je uregulować.

W dniu 30 kwietnia 2026 r. upływa termin na opłacenie składek ubezpieczeniowych [DOT. WYBRANYCH GRUP]. Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie

Zgodnie z uchwałą z 5 marca 2026 r., pełna miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego (rolnika, małżonka, domownika oraz pomocnika rolnika) wynosi w tym kwartale 78,00 zł.

Nieco inaczej wygląda sytuacja osób, które podlegają temu ubezpieczeniu na własny wniosek i wyłącznie w ograniczonym zakresie. W ich przypadku należność jest znacznie niższa – stanowi 1/3 pełnej kwoty, co przekłada się na zaledwie 26,00 zł miesięcznie.

OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2026 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2026 r.

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2025 r. poz. 1770) ogłasza się, co następuje:

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w II kwartale 2026 r. wynosi 78,00 zł. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: T. Ślusarczyk

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe a emerytura podstawowa

Kluczowym elementem rolniczych składek jest ubezpieczenie emerytalno-rentowe, którego wysokość jest bezpośrednio powiązana z kwotą emerytury podstawowej. Ponieważ w marcu bieżącego roku emerytura podstawowa osiągnęła pułap 1 780,64 zł, podstawowa miesięczna składka emerytalno-rentowa na II kwartał 2026 r. została ustalona na poziomie 178,00 zł. Kwota ta dotyczy rolników, małżonków i domowników.

Dodatkowe opłaty dla posiadaczy dużych gospodarstw

Standardowe stawki to nie wszystko. Rolnicy prowadzący większe gospodarstwa (powyżej 50 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych) muszą liczyć się z koniecznością opłacenia dodatkowej składki miesięcznej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Jest ona wyliczana jako procent emerytury podstawowej i rośnie wraz z areałem:

  • Gospodarstwa od 50 do 100 ha (12%): 214,00 zł
  • Gospodarstwa powyżej 100 do 150 ha (24%): 427,00 zł
  • Gospodarstwa powyżej 150 do 300 ha (36%): 641,00 zł
  • Gospodarstwa powyżej 300 ha (48%): 855,00 zł

Nie zapomnij o ważnych terminach!

Znajomość stawek jest równie ważna, co przestrzeganie ustawowych terminów płatności. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że czas na uregulowanie składek za rolników, małżonków i domowników za cały II kwartał 2026 r. upływa 30 kwietnia 2026 r.

Z kolei osoby zatrudniające pomocników rolnika muszą pamiętać o innym harmonogramie – w ich przypadku składki rozliczane są miesięcznie, a wpłaty należy dokonywać do 15. dnia następnego miesiąca (np. za kwiecień do 15 maja).

Aby uniknąć odsetek za zwłokę i mieć pewność zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, warto z wyprzedzeniem zaplanować te wydatki w budżecie gospodarstwa i nie odkładać przelewu na ostatnią chwilę.

ZUS ogłasza: mniej mitów, więcej wiedzy. Lekcje z ZUS bo warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
Ważny komunikat z ZUS: czas tylko do 20 maja 2026 r.
Co dalej z naszymi emeryturami, rentami, zasiłkami? Analiza sytuacji FUS a w ramach funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego
Kadry
Od 1483,87 zł do 1978,49 zł renty z ZUS od marca 2026 r. do lutego 2027 r. Złóż wniosek ERN
24 kwi 2026

Od początku marca 2026 r. do końca lutego 2027 r. ZUS płaci 1483,87 zł, a nawet 1978,49 zł renty z tytułu niezdolności do pracy. Można wymienić 3 rodzaje tego świadczenia. Aby je otrzymać, składa się wniosek na formularzu ERN. Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty dla ZUS? Jak wylicza się wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy?
Bezrobocie w Polsce: 949,8 tys. osób bez pracy. Najnowsze dane GUS
24 kwi 2026

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc., wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
AI w rekrutacji dyskryminuje niektórych pracowników - poważne kontrowersje. Ryzyko prawne i biznesowe
25 kwi 2026

Okazuje się, że korzystanie z AI w rekrutacji budzi poważne kontrowersje, które wciąż narastają. Sztuczna inteligencja dyskryminuje niektórych pracowników - w USA firma musiała zapłacić 365 tys. USD grupie kandydatów, których podania zostały odrzucone ze względu na ich wiek. Pracodawcy muszą liczyć się z ryzykiem prawnym i biznesowym.
Czy jesteśmy śledzeni w pracy? Co trzeci pracownik tak się czuje
24 kwi 2026

Czy jesteśmy śledzeni w pracy? Co trzeci pracownik tak właśnie się czuje. Kto czuje największą kontrolę nad swoją pracą? Co ciekawe, poczucie to spada wraz z wiekiem pracowników.

Niewykorzystane pieniądze z subkonta ZUS. Bliscy zmarłych tracą miliony złotych
24 kwi 2026

Niewielu z nas wie, że może odzyskać pieniądze z subkonta ZUS po zmarłej osobie bliskiej. Tylko co piąta osoba uprawniona zwraca się o wypłatę przysługujących jej środków - informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Zmiany w KP i 100 dni transparentności płac. Rewolucji nie ma, dyrektywa to za mało a na polskie kompleksowe przepisy wciąż czekamy
24 kwi 2026

Okres od stycznia do marca 2026 roku to pierwszy pełny kwartał obowiązywania nowelizacji Kodeksu pracy, wdrażającej w pewnym zakresie unijną dyrektywę o przejrzystości wynagrodzeń. Ponad sto dni po wejściu w życie przepisów dane kilku portali nie pokazują przełomu. Wielu pracowników ocenia nowe regulacje - jako de facto "martwe" - i nie działające w praktyce tak, jak tego oczekiwano.

Czy warto zostać sprzedawcą na stacji benzynowej? Ile można zarobić?
24 kwi 2026

Do obowiązków sprzedawców na stacjach benzynowych należy sprzedaż paliwa, smarów i innych artykułów motoryzacyjnych. Zajmują się także takimi usługami, jak tankowanie, czyszczenie i smarowanie, a także mogą wykonywać drobne naprawy pojazdów. Ile zarabia sprzedawca na stacji paliw?

Co dalej z naszymi emeryturami, rentami, zasiłkami? Analiza sytuacji FUS a w ramach funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego
24 kwi 2026

ZUS ogłasza, że FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) zakończył 2025 r. z mocnymi wynikami. Wpływy ze składek wyraźnie wzrosły, a zapotrzebowanie na dotacje z budżetu państwa były mniejsze o 17 mld zł. Fundusz pokrył 82,6% wydatków z własnych środków. Szczegóły przedstawia raport ZUS.
Krótsza praca, to samo wynagrodzenie. Rusza pilotażowy program skrócenia czasu pracy
24 kwi 2026

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął prace Zespół ds. Skróconego Czasu Pracy. Jego zadaniem będzie monitorowanie realizacji przed pracodawców z sektora prywatnego i publicznego pilotażowego programu skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia.
