Co dalej z naszymi emeryturami, rentami, zasiłkami? Analiza sytuacji FUS a w ramach funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego

Co dalej z naszymi emeryturami, rentami, zasiłkami? Analiza sytuacji FUS a w ramach funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego

24 kwietnia 2026, 10:01
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Co dalej z naszymi emeryturami, rentami, zasiłkami? Analiza sytuacji FUS a w ramach funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego
Co dalej z naszymi emeryturami, rentami, zasiłkami? Analiza sytuacji FUS a w ramach funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego
ZUS ogłasza, że FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) zakończył 2025 r. z mocnymi wynikami. Wpływy ze składek wyraźnie wzrosły, a zapotrzebowanie na dotacje z budżetu państwa były mniejsze o 17 mld zł. Fundusz pokrył 82,6% wydatków z własnych środków. Szczegóły przedstawia raport ZUS.

Czym jest FUS?

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest państwowym funduszem celowym. Został utworzony z dniem 1 stycznia 1999 r., na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyodrębnione są 4 fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy. Każdy z nich odpowiada poszczególnym rodzajom ubezpieczenia.

Przychody FUS pochodzą:

  • ze składek na ubezpieczenia społeczne, niepodlegających przekazaniu na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
  • ze środków rekompensujących kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
  • z wpłat, o których mowa w art. 111c ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • z wpłat z budżetu państwa oraz z innych instytucji, przekazanych na świadczenia, których wypłatę zlecono Zakładowi, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z odrębnych rozdziałów budżetowych oraz wpłat z instytucji zagranicznych,
  • z oprocentowania rachunku bankowego FUS,
  • z lokat dokonywanych w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,
  • z odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec FUS,
  • ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wraz z odsetkami,
  • z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 24 ust. 1a ustawy o sus, i z opłaty prolongacyjnej,
  • z dotacji z budżetu państwa,
  • ze środków FRD, o których mowa w art. 59 ustawy o sus,
  • z innych tytułów.

FUS w 2025 r.: stabilne finanse i mniejsze zapotrzebowanie na dotację

FUS zakończył 2025 r. z mocnymi wynikami. Wpływy ze składek wyraźnie wzrosły, a zapotrzebowanie na dotacje z budżetu państwa były mniejsze o 17 mld zł. Fundusz pokrył 82,6% wydatków z własnych środków. Szczegóły przedstawia raport ZUS.

W 2025 r. FUS zebrał 458,2 mld zł przychodów. Wydatki wyniosły 456,2 mld zł. Fundusz utrzymał więc wysoką zdolność do finansowania świadczeń z własnych wpływów. Składki na ubezpieczenia społeczne przyniosły 377,2 mld zł. To o 9% więcej niż rok wcześniej. Wzrost wynikał z wyższych wynagrodzeń i większej liczby ubezpieczonych. Na koniec roku było ponad 16,3 mln osób zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. To o 34,5 tys. więcej niż rok wcześniej. Zwiększyła się też liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniami. Ich udział sięgnął 7,9%.

Niższa dotacja z budżetu

FUS wykorzystał 64,4 mld zł dotacji z budżetu państwa. To tylko 79,1% kwoty założonej na 2025 r. Fundusz potrzebował o 17 mld zł mniej, niż zakładano.

- Dobra sytuacja na rynku pracy i rosnące wynagrodzenia wzmacniają stabilność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu możemy ograniczać wsparcie z budżetu państwa – podkreśla Paweł Jaroszek, członek zarządu nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów w ZUS.

Emerytury i renty nadal największym wydatkiem

Najwięcej środków FUS przeznaczył na emerytury i renty. W 2025 r. było to prawie 404 mld zł. To aż 89% wszystkich wydatków, które wzrosły o 9,4% rok do roku. Wpłynęła na to waloryzacja świadczeń oraz większa liczba uprawnionych. W grudniu przeciętne świadczenie wyniosło 4116 zł, emerytów i rencistów było 8,1 mln, czyli o 70 tys. więcej niż rok wcześniej.

Wyższe są też inne świadczenia

Na pozostałe świadczenia FUS wydał 41,4 mld zł. Wydatki wzrosły o 11,3%. Największą część stanowiły zasiłki chorobowe. Wzrost kosztów wynikał głównie z wyższych wynagrodzeń, bo to one stanowią podstawę do wyliczania wielu świadczeń.

Stabilny system

Rok 2025 potwierdził stabilność FUS. Przychody rosły szybciej, niż zakładano. Wydatki również były większe, ale nie zaburzyły równowagi finansowej.

Pełny raport o sytuacji finansowej FUS jest dostępny na stronie zus.pl.

Źródło: INFOR
Czy warto zostać sprzedawcą na stacji benzynowej? Ile można zarobić?
24 kwi 2026

Do obowiązków sprzedawców na stacjach benzynowych należy sprzedaż paliwa, smarów i innych artykułów motoryzacyjnych. Zajmują się także takimi usługami, jak tankowanie, czyszczenie i smarowanie, a także mogą wykonywać drobne naprawy pojazdów. Ile zarabia sprzedawca na stacji paliw?
Co dalej z naszymi emeryturami, rentami, zasiłkami? Analiza sytuacji FUS a w ramach funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego
24 kwi 2026

ZUS ogłasza, że FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) zakończył 2025 r. z mocnymi wynikami. Wpływy ze składek wyraźnie wzrosły, a zapotrzebowanie na dotacje z budżetu państwa były mniejsze o 17 mld zł. Fundusz pokrył 82,6% wydatków z własnych środków. Szczegóły przedstawia raport ZUS.
Krótsza praca, to samo wynagrodzenie. Rusza pilotażowy program skrócenia czasu pracy
24 kwi 2026

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął prace Zespół ds. Skróconego Czasu Pracy. Jego zadaniem będzie monitorowanie realizacji przed pracodawców z sektora prywatnego i publicznego pilotażowego programu skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia.
Jawność wynagrodzeń w czerwcu 2026 r.? To nierealne. Pracodawcy kazali czekać z podwyżkami i co teraz?
23 kwi 2026

Z dniem 7 czerwca 2026 r. państwa członkowskie UE muszą wdrożyć dyrektywę o jawności wynagrodzeń. Już teraz wiemy, że wprowadzenie nowych przepisów w tym terminie w Polsce jest nierealne. Taką informację otrzymaliśmy od Głównego Inspektora Pracy - Marcina Staneckiego. Pracodawcy kazali czekać z podwyżkami do wejścia w życie nowych przepisów i co teraz?

Pracownicy skorzystają na nowych przepisach o stażu pracy. Wchodzą w życie w maju 2026 r.
23 kwi 2026

Wielu pracowników może skorzystać na nowych przepisach o stażu pracy, ale nie każdy o tym wie. Nowe regulacje u pracodawców sektora prywatnego wchodzą w życie w maju 2026 r. W sektorze publicznym funkcjonują już od początku roku. Co trzeba zrobić, aby coś zyskać?
Utrata prawa do L4 po zmianach przepisów. Ekspert wyjaśnia
23 kwi 2026

Nowe przepisy o utracie prawa do L4 to w dużej mierze powtórzenie interpretacji przepisów wynikających z dotychczasowego orzecznictwa – ocenił dr Tomasz Lasocki. Podkreślił, że przepisy te nie są rewolucyjne, ale będą teraz po prostu bardziej zrozumiałe.
Rozliczenie PIT na ostatnią chwilę: co drugi Polak jeszcze tego nie zrobił. Termin mija już za tydzień
23 kwi 2026

Polacy zostawiają rozliczenie PIT na ostatnią chwilę: co drugi Polak jeszcze tego nie zrobił. Tymczasem termin na rozliczenie mija już za tydzień - 30 kwietnia 2026 r. Co w sytuacji braku rozliczenia się w tym czasie?
Benefity pracownicze a art. 16 Kodeksu Pracy. Czy pracownik może mieć roszczenie o korzyści pozapłacowe?
23 kwi 2026

Wiele pracowników myśli, że tzw. benefity - korzyści pozapłacowe, należą się bezwzględnie. Okazuje się jednak, że przepis art. 16 Kodeksu Pracy zawiera jedno sformułowanie, które całkowicie zmienia perspektywę. Czy zatem pracownik może mieć roszczenie o korzyści pozapłacowe? Z analizy przepisów wynika ciekawy wniosek, podobnie jak z raportu dot. benefitów o charakterze żywnościowym, na który decyduje się coraz więcej pracodawców.

Boże Ciało 2026 - czy to dzień wolny od pracy?
22 kwi 2026

Kiedy wypada Boże Ciało w 2026 r.? Data Bożego Ciała przypada na początek miesiąca czerwca. Czy to dzień wolny od pracy? Czy trzeba brać urlop wypoczynkowy? Już teraz zaplanuj długi weekend czerwcowy.
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. ZUS wypłaci nawet 160264 zł
22 kwi 2026

Osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaca 1781 zł.
