ZUS ogłasza, że FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) zakończył 2025 r. z mocnymi wynikami. Wpływy ze składek wyraźnie wzrosły, a zapotrzebowanie na dotacje z budżetu państwa były mniejsze o 17 mld zł. Fundusz pokrył 82,6% wydatków z własnych środków. Szczegóły przedstawia raport ZUS.

Czym jest FUS?

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest państwowym funduszem celowym. Został utworzony z dniem 1 stycznia 1999 r., na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyodrębnione są 4 fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy. Każdy z nich odpowiada poszczególnym rodzajom ubezpieczenia.

Przychody FUS pochodzą:

ze składek na ubezpieczenia społeczne, niepodlegających przekazaniu na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,

ze środków rekompensujących kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,

z wpłat, o których mowa w art. 111c ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

z wpłat z budżetu państwa oraz z innych instytucji, przekazanych na świadczenia, których wypłatę zlecono Zakładowi, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z odrębnych rozdziałów budżetowych oraz wpłat z instytucji zagranicznych,

z oprocentowania rachunku bankowego FUS,

z lokat dokonywanych w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,

z odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec FUS,

ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wraz z odsetkami,

z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 24 ust. 1a ustawy o sus, i z opłaty prolongacyjnej,

z dotacji z budżetu państwa,

ze środków FRD, o których mowa w art. 59 ustawy o sus,

z innych tytułów.

Co dalej z naszymi emeryturami, rentami, zasiłkami? Analiza sytuacji FUS a w ramach funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego.

W 2025 r. FUS zebrał 458,2 mld zł przychodów. Wydatki wyniosły 456,2 mld zł. Fundusz utrzymał więc wysoką zdolność do finansowania świadczeń z własnych wpływów. Składki na ubezpieczenia społeczne przyniosły 377,2 mld zł. To o 9% więcej niż rok wcześniej. Wzrost wynikał z wyższych wynagrodzeń i większej liczby ubezpieczonych. Na koniec roku było ponad 16,3 mln osób zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. To o 34,5 tys. więcej niż rok wcześniej. Zwiększyła się też liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniami. Ich udział sięgnął 7,9%.

Niższa dotacja z budżetu

FUS wykorzystał 64,4 mld zł dotacji z budżetu państwa. To tylko 79,1% kwoty założonej na 2025 r. Fundusz potrzebował o 17 mld zł mniej, niż zakładano.

- Dobra sytuacja na rynku pracy i rosnące wynagrodzenia wzmacniają stabilność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu możemy ograniczać wsparcie z budżetu państwa – podkreśla Paweł Jaroszek, członek zarządu nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów w ZUS.

Emerytury i renty nadal największym wydatkiem

Najwięcej środków FUS przeznaczył na emerytury i renty. W 2025 r. było to prawie 404 mld zł. To aż 89% wszystkich wydatków, które wzrosły o 9,4% rok do roku. Wpłynęła na to waloryzacja świadczeń oraz większa liczba uprawnionych. W grudniu przeciętne świadczenie wyniosło 4116 zł, emerytów i rencistów było 8,1 mln, czyli o 70 tys. więcej niż rok wcześniej.

Wyższe są też inne świadczenia

Na pozostałe świadczenia FUS wydał 41,4 mld zł. Wydatki wzrosły o 11,3%. Największą część stanowiły zasiłki chorobowe. Wzrost kosztów wynikał głównie z wyższych wynagrodzeń, bo to one stanowią podstawę do wyliczania wielu świadczeń.

Stabilny system

Rok 2025 potwierdził stabilność FUS. Przychody rosły szybciej, niż zakładano. Wydatki również były większe, ale nie zaburzyły równowagi finansowej.

Pełny raport o sytuacji finansowej FUS jest dostępny na stronie zus.pl.