Ważne zmiany dla przedsiębiorców od 1 lutego 2020 r. - mały ZUS plus

1 lutego wchodzą w życie zmiany w małym ZUS dla przedsiębiorców. Jest to tzw. mały ZUS plus. Z „małego ZUS” będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł. Jakie firmy są wykluczone z małego ZUS plus.