Godna praca

Aksjologiczne wartości związane z pracą takie jak: wolność, równość, sprawiedliwość społeczna i godność - są nierozerwalnie związane z prawami człowieka. Prawo do pracy, a wręcz wolność pracy - jest jednym z podstawowych praw człowieka. Nie ulega wątpliwości, że człowiek poprzez pracę rozwija się a jej wykonywanie ma fundamentalne znaczenie dla godności człowieka.

Jednak w rzeczywistości często warunki i zasady zatrudnienia, zwłaszcza osób ze marginalizowanych grup społecznych (np. osoby w wieku przedemerytalnym, osoby karane, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z różnego typu uzależnieniami, bezdomne, z problemami psychicznymi) urągają podstawowym standardom, wolnościom i są sprzeczne z prawami człowieka. Tworzenie godnych warunków pracy i płacy jest powiązane z przyjęciem przez przedsiębiorstwa i pracodawców odpowiedzialności za poszanowanie praw człowieka.

Ministrowie G-20 potwierdzili swoje poparcie dla godnej pracy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, w tym dostosowania do międzynarodowych standardów pracy, szkolenia umiejętności, skutecznej ochrony socjalnej i wzmocnionych kanałów dialogu.

Dokument końcowy został wydany na zakończenie posiedzenia ministrów, które odbyło się w Varanasi w Indiach w dniu 26 sierpnia 2023 r.

Wyniki posiedzenia ministrów kultury zostaną uwzględnione podczas szczytu przywódców G-20 w New Delhi w dniach 9–10 września 2023 r.

Ministrowie G-20 jak i sama Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) podkreślają jak ważne są:

"MOP zdecydowanie popiera wezwanie do zacieśnienia współpracy w celu rozwijania etycznych, prawnych i technicznych rozważań w celu umieszczenia kultury w bardziej sprawiedliwym środowisku cyfrowym, zajmując się kwestiami ochrony własności intelektualnej, przejrzystości i prawa do zgody na wykorzystanie". MOP jest gotowa wspierać państwa członkowskie G20 i ministrów kultury w zapewnianiu włączenia celów godnej pracy do bieżącej i przyszłej polityki kulturalnej.



W dokumencie końcowym spotkania wezwano również do większych inwestycji w szkolenia w zakresie umiejętności, pomoc techniczną i uczenie się przez całe życie – w szczególności w odniesieniu do kobiet, młodzieży, grup marginalizowanych i słabszych. Potwierdziła zaangażowanie na rzecz multilateralizmu i podkreśliła rolę kultury jako czynnika umożliwiającego i napędzającego zrównoważony rozwój oraz we wspieraniu odporności i regeneracji gospodarek i społeczeństw.