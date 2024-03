Branżowe centra umiejętności wesprą kształcenie zawodowe młodocianych. Premier podpisał rozporządzenie

Branżowe centra umiejętności to nowy rodzaj placówek systemu oświaty wprowadzony nowelizacją Prawa oświatowego, która weszła w życie we wrześniu 2023 r. BCU mają umożliwiać uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Premier Donald Tusk podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania przygotowaną przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Umożliwi to prowadzenie przez BCU turnusów dokształcania teoretycznego dla młodocianych, którzy uczą się zawodu.

Nowelizacja rozporządzenia stwarza nowe możliwości pracodawcom, którzy zatrudniają młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu. Po wejściu w życie nowych przepisów pracodawcy będą mogli kierować młodocianych pracowników na turnusy dokształcania teoretycznego w branżowych centrach umiejętności. Dotychczas turnusy dokształcania teoretycznego były organizowane jedynie przez centra kształcenia zawodowego oraz szkoły prowadzące kształcenie zawodowe.

Ważne Nauka zawodu prowadzona jest w celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika. Nauka zawodu obejmuje dwa elementy: praktyczną naukę zawodu, która jest organizowana u pracodawcy, oraz

dokształcanie teoretyczne.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych w BCU

Branżowe centra umiejętności mają wśród swoich celów określonych przepisami Prawa oświatowego m.in. realizację turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. W ten sposób BCU jako wyspecjalizowane w danej dziedzinie jednostki systemu oświaty uzupełnią inne rodzaje podmiotów uprawnionych do prowadzenia turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, a mianowicie centra kształcenia zawodowego oraz szkoły prowadzące kształcenie zawodowe. Zdaniem autorów nowego rozporządzenia będzie to miało znaczenie szczególnie w zawodach niszowych, w których występują problemy związane z miejscem organizacji i realizacji turnusu.

Ważne Młodociany pracownik Młodocianym w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Działania te, jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu nowelizacji, zwiększą dostęp młodocianym realizującym u pracodawców przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu do miejsc realizacji dokształcania teoretycznego w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Pracodawcy będą mogli kierować pracowników do nowego rodzaju placówki, tj. BCU, która będzie zaawansowaną technologicznie placówką kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej dziedzinie zawodowej.



Uzupełnienie liczby podmiotów uprawnionych do prowadzenia turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, szczególnie w zawodach niszowych, może mieć zdaniem autorów nowelizacji wpływ na zainteresowanie absolwentów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do podjęcia nauki w tej formie, a tym samym szybszego wejścia tych osób na rynek pracy.

Branżowe centra umiejętności – nowość w systemie oświaty

Branżowe centrum umiejętności to placówka kształcenia, szkolenia i egzaminowania o zasięgu ogólnokrajowym, ukierunkowana branżowo w zakresie jednej z dziedzin zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Prawa oświatowego. Przepisy Prawa oświatowego dotyczące BCU weszły w życie w końcu września 2023 r.



Branżowe centrum umiejętności integrują szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, uczelnie oraz podmioty, takie jak pracodawcy, organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji oraz Rada Programowa do spraw kompetencji, które prowadzą działalność w zakresie danej dziedziny zawodowej. Podmioty integrowane w ramach BCU prowadzą działalność:

edukacyjno-szkoleniową,

wspierającą współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami,

innowacyjno-rozwojową upowszechniającą wiedzę i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową,

wspierającą realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów

– skierowaną w szczególności do uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz pracowników, w zakresie danej dziedziny zawodowej.

