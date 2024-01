Przerwy w pracy dla młodocianych. Dzień pracy krótszy o co najmniej pół godziny

Przerwy w pracy przysługują każdemu pracownikowi, który pracuje dziennie co najmniej 6 godzin. Przepisy przyznają ponadto prawo do dodatkowych przerw pracy niektórym grupom pracowników. Uprawnienia do przerw w pracy przysługują m.in. pracownikom młodocianym. Jakie przerwy pracy należą się młodocianym? Wyjaśniamy.

Przerwy w pracy przysługują nie tylko pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. Uprawnieni do dodatkowych przerw w pracy są ponadto m.in. pracownicy młodociani.

Ważne Pracownik młodociany – czyli kto? Młodocianym w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Przerwa w pracy dla pracownika młodocianego

Pracownik młodociany, którego dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny ma prawo do przerwy w pracy trwającej nieprzerwanie 30 minut.

Ponadto pracownicy młodociani są uprawnieni do korzystania z przerw w pracy na zasadach dotyczących wszystkich pracowników. Wobec tego pracownik młodociany ma prawo do jednej przerwy w pracy w ciągu dnia – pod warunkiem, że jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. Przerwa w pracy musi trwać co najmniej 15 minut.



Do pracowników młodocianych nie stosuje się natomiast przepisów Kodeksu pracy przyznających prawo do dodatkowych przerw w pracy tym pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 6 godziny. W myśl tych przepisów w przypadku, gdy dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 9 godzin należy mu się dodatkowa, co najmniej 15-minutowa przerwa; kolejna, także co najmniej 15-minutowa przerwa w pracy przysługuje zaś wówczas, gdy dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 16 godzin. Przepisy te nie dotyczą młodocianych, ponieważ zgodnie z prawem pracownicy młodociani nie mogą pracować dłużej niż 6 godzin (do ukończenia 16 lat) lub 8 godzin dziennie (po ukończeniu 16 lat).



Wszystkie wskazane powyżej przerwy w pracy, jakie należą się pracownikowi młodocianemu wlicza się do czasu pracy.

Przerwy dla młodocianych pracujących przy monitorach

Pracownicy młodociani, którzy używają w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy mają – tak jak wszyscy – prawo do co najmniej 5-minutowy przerwy w pracy po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Przerwy w pracy, jakie przysługują z tytułu pracy przy monitorach ekranowych także wlicza się do czasu pracy.

