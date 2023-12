Praca przy monitorze. Pracownikom należą się dodatkowe przerwy w pracy

Praca przy monitorze ekranowym uprawnia pracownika do dodatkowych przerw w pracy. Przepisy wskazują, jakim kategoriom pracowników takie uprawnienie przysługuje. Zawierają także katalog wyjątków od reguły.

Praca przy monitorze uprawnia pracownika do co najmniej 5-minutowej przerwy w pracy po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Dotyczy to jednak tylko tych pracowników, którzy użytkują w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Ważne Przerwy w pracy dla pracowników pracujących przy monitorach wlicza się do czasu pracy.

Kiedy przerwy w pracy nie są obowiązkowe

Przerwy w pracy dla pracujących przy monitorach mogą nie być udzielane, jeżeli pracodawca zapewni pracownikom łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała – przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego.



Przepisy o przerwach w pracy dla osób pracujących przy monitorach nie dotyczą:

kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów,

systemów komputerowych na pokładach środków transportu,

systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,

systemów przenośnych nie przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy,

kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów,

maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.

Pracownicy pracujący w miejscach lub z użyciem urządzeń wskazanych powyżej nie mają wobec tego prawa do dodatkowych przerw pracy.