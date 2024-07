Dodatek za pracę w porze nocnej po 1 lipca 2024

1 lipca 2024 r. zmianie uległa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej. Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4300 zł brutto. W związku z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmianie uległa także wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.

Kodeks pracy - praca w nocy

Zgodnie z art. 151 Kodeksu pracy pora nocna obejmuje 8 godzin i trwa od godziny 21 do godziny 7 rano. Należy pamiętać, że osoby pracujące minimum trzy godziny pracy w porze nocnej, bądź w okresie rozliczeniowym ¼ ich czasu pracy przypada na porę nocną są osobami pracującymi w nocy.

Dodatek za pracę w porze nocnej

Pracownikom, którzy wykonują pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracownikom wykonującym stale pracę w porze nocnej poza zakładem pracy dodatek za pracę w porze nocnej można zastąpić ryczałtem. By wyliczyć kwotę wysokości dodatku za pracę w porze nocnej należy podzielić kwotę minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu, a następnie pomnożyć ten wynik przez 20 proc. To da nam wysokość dodatku brutto za przepracowaną jedną godzinę pracy w porze nocnej. Dodatek za pracę w porze nocnej musi być jednakowy dla wszystkich pracowników. W zakładzie pracy pracodawca może wewnętrznie ustalić wyższy dodatek za pracę w nocy niż wynikający z ustawy, ale należy pamiętać, że musi być on identyczny dla każdego pracownika.

Wysokość dodatku w porze nocnej - II połowa 2024 r.

W lipcu do przepracowania są 184 godziny, w związku z tym, dodatek za pracę wynosi 4,67 zł brutto za każdą godzinę pracy w porze nocnej. W sierpniu do przepracowania jest 168 godzin, co przekłada się na dodatek za pracę w porze nocnej w wysokości 5,12 zł brutto. We wrześniu, tak samo jak w sierpniu jest 168 godzin, a więc wysokość dodatku za pracę w porze nocnej wyniesie tak samo jak w sierpniu, 5,12 zł brutto za każdą godzinę przepracowaną w nocy. W październiku do przepracowania są 184 godziny, więc tak jak w przypadku lipca, dodatek będzie wynosił 4,67 zł brutto za każdą godzinę przepracowaną w nocy. W listopadzie są 152 godziny do przepracowania, co będzie przekładało się na dodatek w wysokości 5,66 zł brutto, a w grudniu, przy 160 godzinach do przepracowania, za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej pracownik otrzyma 5,38 zł brutto.

Dodatek za pracę w porze nocnej 2025 r.

Od 1 stycznia 2025 r. nastąpi kolejna zmiana w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Przez to, iż Rada Dialogu Społecznego nie wypracowała wspólnego stanowiska, jej wysokość ustali Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 września 2024 r. Dodatek za pracę w porze nocnej zostanie ustalony tak samo, jak w przypadku roku 2024 r. Trzeba będzie uwzględnić tylko nową kwotę minimalnego wynagrodzenia i podzielić ją przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu, a następnie otrzymany wynik pomnożyć przez 20 proc.