Praca nocą: Komu nie wolno pracować w porze nocnej

Praca w porze nocnej jest uregulowana przepisami Kodeksu pracy. Określają one zasady wykonywania pracy nocą, a także wynagradzania pracowników pracujących w nocy. Zarazem zabraniają pracy w nocy niektórym kategoriom pracowników. Kto nie może pracować w porze nocnej? Wyjaśniamy.

Pora nocna w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy to osiem godzin między godzinami 21:00 a 7:00. Przepisy zabraniają zatrudniania niektórych pracowników w tym czasie. W odniesieniu do pracowników młodocianych odmiennie definiują pojęcie pory nocnej.

Pracownice w ciąży

W porze nocnej nie wolno zatrudniać pracownicy w ciąży. Zakaz obowiązuje nawet w przypadku, gdyby pracownica w ciąży wyraziła zgodę na pracę w porze nocnej.

Pracownicy wychowujący dzieci

Pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie ósmego roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w porze nocnej. Oznacza to, że taki pracownik może pracować w nocy, jeśli wyrazi na to zgodę.

Pracownicy młodociani

Także pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać w porze nocnej. W odniesienie do takich pracowników Kodeks pracy wprowadza odmienną definicję pory nocnej.

Ważne Młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

W przypadku młodocianego za porę nocną uważa się czas pomiędzy godziną 22:00 a 6:00. Jeśli jednak młodocianym jest osoba, która nie ukończyła 15 lat lub osoba, która wprawdzie ukończyła 15 lat, ale nie skończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, za porę nocną uważa się czas pomiędzy godziną 20:00 a 6:00.

