Dodatek za pracę w nocy w 2024. Od Nowego Roku podwyżka płac dla pracujących nocą. To efekt podwyżki płacy minimalnej do 4242 zł od stycznia, i 4300 zł od lipca 2024

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi – ojcu w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Przepisy określają maksymalny wiek dziecka, do ukończenia którego ojcu przysługuje urlop ojcowski. Co do zasady jest to 12 miesięcy, w niektórych przypadkach ojciec może pójść na urlop ojcowski do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy. To skutek zmiany przepisów Kodeksu pracy, jaka nastąpiła w 2023 r. Do kiedy można skorzystać z urlopu ojcowskiego? Wyjaśniamy.