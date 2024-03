6 marca 2024 - strajk generalny rolników w Warszawie z udziałem NSZZ Solidarność: "Jeśli się nie zjednoczymy, wykończą nas po kolei!"

6 marca 2024 - strajk generalny rolników w Warszawie z udziałem NSZZ Solidarność, która sama podkreśla, że od lat alarmuje, że polityka klimatyczna UE to katastrofa dla Polski i Europy. Solidarność wprost podkreśla: "Jeśli się nie zjednoczymy, wykończą nas po kolei! Rolników, górników, hutników, pracowników motoryzacji. Jedną branżę po drugiej.".

6 marca 2024 - strajk generalny rolników w Warszawie z udziałem NSZZ Solidarność. Jakie są postulaty rolników?

W dniu 6 marca (środa) o godzinie 11.00 w Warszawie odbędzie się strajk generalny rolników. Start godz. 11.00 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, aleje Ujazdowskie 1/3. Solidarność alarmuje: Rolnicy, Pracownicy, Leśnicy, Myśliwi razem przeciwko unijnej polityce klimatycznej, Zielonemu Ładowi i niekontrolowanemu napływowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ROLNIKÓW, ZWIĄZKI I ORGANIZACJE ROLNICZE ORAZ WSZYSTKIE GRUPY SPOŁECZNE I ZAWODOWE NA WSPÓLNĄ MANIFESTACJĘ!

Ważne Rolnicy mówią 3 razy STOP! Sprzeciwiają się: Zielonemu Ładowi, importowi produktów rolnych z Ukrainy oraz ograniczaniu hodowli w Polsce. Rolnicy postulują o: Natychmiastowe odstąpienie od wszystkich założeń europejskiego "Zielonego Ładu" i stworzenie nowej, wspólnej polityki rolnej.

Zakaz wprowadzania na rynek Polski i Unii produktów wytwarzanych w sposób inny, niż zalecany w dyrektywach UE, oraz przywrócenie ceł na produkty z Ukrainy.

Rozbudowę infrastruktury portowej i magistrali kolejowej w celu poprawy logistyki związanej z transportem płodów rolnych.

Ograniczenie biurokracji w rolnictwie.

Ułatwienie prowadzenia inwestycji rolniczych na terenach wiejskich.

Zwiększenie limitu pomocy de minimis z 25 tys. do 50 tys.

Odstąpienie od zakazu stosowania nawozów azotowych między listopadem a końcem lutego.

Zielony ład o co chodzi?

Jak podkreśla NSZZ Solidarność konsekwencji Zielonego Ładu jest wiele. Oczywiście większość sprowadza się do kwestii finansowych. Wyliczono, że każdy pracujący Polak będzie płacił co roku 32 000 zł za Zielony Ład. Co się na to składa: drogi prąd i ciepło - nowe podatki na energię oraz zakaz ogrzewania węglem i gazem, a także budynki z tzw. "zeroemisyjnością" - dostosowanie na koszt właścicieli. Ponadto opodatkowanie benzyny, docelowo zakaz sprzedaży aut spalinowych. Premier po rolniczym szczycie podkreślił, że nie zgodzi się na zapisy Zielonego Ładu. Apeluje do Brukseli o zawieszenie lub wycofanie się z tych zapisów, które nie są dostosowane do realiów polskiego rolnictwa.

„Przygotujemy postulaty polskiej strony. Nie tylko protestujących, ale też rządu, jeśli chodzi o wymianę w Zielonym Ładzie. Nie chodzi o to, żeby obalić i wyrzucić cały Zielony Ład. Praktycznie wszystkie zapisy w Zielonym Ładzie dotyczące rolnictwa, są szczególnie teraz – w okresie wojny i bezcłowego obrotu – kolejnym ciosem i muszą być zawieszone lub wycofane” – powiedział Donald Tusk.

6 czerwca 2024 - ogólnoeuropejski strajk rolników

W ramach sprzeciwu unijnej polityce rolnej w planach jest ogólnoeuropejski strajk rolników z różnych krajów w Brukseli. Strajk zaplanowano na 4 czerwca 2024, w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Okrągły stół w Warszawie. Rozmowy premiera z rolnikami

W dniu 29 lutego 2024 r. odbył się szczyt rolniczy w Warszawie. W Centrum Dialog miały miejsce rozmowy rolników z Premierem Donaldem Tuskiem. Konieczne zmiany w Zielonym Ładzie „Mamy jeden cel – ochronić polskie rolnictwo i europejski rynek przed bardzo niesprawiedliwymi i miażdżącymi konsekwencjami decyzji o pełnej liberalizacji handlu z Ukrainą. (…) „Mówimy tu o pomocy humanitarnej, a równocześnie chodzi o to, żeby uwolnić Europę od nadwyżki zboża – to jest blisko 30 milionów ton. To jest ważne dla Polski, bo u nas to jest około 9 milionów ton nadwyżki zbożowej”. – mówił po spotkaniu z rolnikami Premier Donald Tusk.

Społeczna (nie)akceptacja protestów rolników

Minister namawia rolników o przyjazny dla społeczeństwa protest, aby był on jak najmniej uciążliwy, gdyż w przeciwnym przypadku społeczne poparcie dla rolniczych protestów będzie spadać. Komentarze czytelników portalu Infor co do strajku rolników są np. takie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

"Rolnicy walczą o dobro swoje ale i dobro narodowe. Niestety projekty Unii nie są ani dobre, ani przyjazne, służą po to aby był głód. Więc skoro nie służą to i Unia cała jest do śmietnika z ich pomysłami niewielkiej grupki pomysłodawców ogólnoświatowego głodu. Dlatego mówimy nie oszołomom. Rolnicy brawo i nie tylko Polscy.".

"Ten strajk nic nie da w tej formie. Rolnicy z całej Polski powinni zebrać się pod siedzibą Rady Ministrów (…)".

"Rolnicy blokują dojazd do pracy i powroty do domów innym ludziom pracującym i wydaje im się że baner z przeprosinami wystarczy. Mnie to nie przekonuje i już mają w mojej osobie wroga. Zabierają mi czas na odpoczynek i czas dla mojej rodziny. Ten slogan że bez rolników nie będzie co jeść jest niepoważny. Jak my nie dojedziemy do pracy to nie będziecie mieli co pić, w co się ubrać a pole będziecie orali przy pomocy koni bo nie wyprodukujemy części zamiennych do waszych maszyn rolniczych.".

Wnioski suszowe są przyjmowane od 29 lutego 2024 r.

Od 29 lutego są przyjmowane wnioski suszowe i w tym samym czasie odbywa się naliczanie w ramach wniosków związanych z ekoschematami. Od 5 marca ma miejsce wypłata tych środków. Minister Rolnictwa podkreśla: chcemy maksymalnego przyspieszenia, aby jak najwięcej środków wpłynęło na konta rolników w marcu wtedy, kiedy rolnicy potrzebują najbardziej tych pieniędzy, aby móc wyjść w pole i mieć kupione środki do produkcji – nasiona, paliwo, czy nawozy.

Są kontrole zboża z Ukrainy. Być może dojdzie do całkowitego zakazu handlu

W czasie wojny z Ukrainą, rosyjskie i białoruskie produkty rolne oraz żywnościowe trafiają do Europy bez żadnych obostrzeń. To dramatycznie wpływa na ceny, między innymi zboża, w całej Europie. Sekretarz stanu Stefan Krajewski, który nadzoruje ponadto Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, poinformował, że Inspekcja skutecznie kontroluje napływające z Ukrainy produkty i zatrzymała kolejne transporty niespełniające norm. Minister w komunikacie podkreśla: Komisja Europejska, która odpowiada za niekontrolowany napływ produktów rolnych z Ukrainy i za zapisy Zielonego Ładu, musi dokonać ich przeglądu, przebudować je i udzielić wsparcia rolnikom. Będę w sposób zdecydowany żądał ograniczenia Zielonego Ładu i przesunięcia na przyszłość kwestii ugorowania, które musi być obecnie zatrzymane. Potrzebne jest także nowe podejście do współpracy z Ukrainą, muszą być założone hamulce bezpieczeństwa przy tak szerokiej liberalizacji handlu z tym krajem – dodał.

Nawożenie i wapnowanie w uprawach ogrodniczych – zaproszenie rolników do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (IO-PIB) organizuje w dniu 25 marca 2024 r. bezpłatne szkolenie w formie on-line „Nawożenie i wapnowanie w uprawach ogrodniczych”. Szkolenie jest skierowane do rolników oraz pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego i Ośrodków Doradztwa Rolniczego.