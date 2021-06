Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

– Płaca minimalna musi być przewidywalna oraz bezpieczna społecznie i ekonomicznie. Tymczasem, w ostatnich latach była ona ustalana w oderwaniu od parametrów gospodarczych, które są zapisane w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dziękuję Rzecznikowi MŚP p. Adamowi Abramowiczowi za podjęcie wspólnie z BCC problemu ustalania wysokości płacy minimalnej w Polsce oraz potrzeby jej regionalizacji – powiedział Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club na konferencji pt. „Regionalizacja i powiązanie płacy minimalnej z obiektywnym parametrem ekonomicznym” zorganizowanej przez BCC i Biuro Rzecznika MŚP.

W 2021 r. płaca minimalna przekroczy poziom 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia

W 2021 r., czyli w trakcie trwającego kryzysu związanego z pandemią COVID-19, wysokość płacy minimalnej ma przekroczyć 53 proc. płacy średniej. Tym samym przebije ona poziom 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ustalony w ramach konsensusu społecznego w latach poprzednich.

– Panuje zgoda co do tego, że płaca minimalna ma zarówno aspekt społeczny jak i ekonomiczny. Obecnie spełnia ona minima socjalne, dlatego potrzebna jest dyskusja nad jej wymiarem ekonomicznym. Dobrze, że nasze dzisiejsze spotkanie dotyczy nie tego czy wprowadzać zróżnicowaną regionalnie płacę minimalną, ale jak ją wprowadzać – mówił Witold Michałek, ekspert BCC ds. makroekonomii i legislacji.

BCC od lat zwraca uwagę, że wysokie tempo wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ma negatywny wpływ na konkurencyjność olbrzymiej liczby małych i średnich przedsiębiorstw. Oddziaływanie to przejawia się w zwiększonych, całkowitych kosztach pracy ponoszonych z tytułu wypłaty wynagrodzeń osobom zatrudnionym dotychczas za wynagrodzenia nieprzekraczające płacy minimalnej/ minimalnej stawki godzinowej.

– Istnieje też korelacja pomiędzy poziomem minimalnego wynagrodzenia a innymi świadczeniami, takimi jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Nadmierne podwyższenie wysokości płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych ma również negatywny wpływ na rynek zamówień publicznych. Pogarsza to pozycję wielu wykonawców, o ile zamawiający nie są skłonni uwzględnić wzrostu tego typu niezawinionych kosztów i renegocjować zawartych na innych warunkach umów – dodaje Witold Michałek.

Rekomendacje dotyczące regionalizacji płacy minimalnej

Rekomendacje z raportu Fundacji Republikańskiej dot. regionalizacji płacy minimalnej:

1. Podjęcie działań na rzecz wprowadzenia regionalizacji płacy minimalnej.

2. Uznanie powiatu za punkt odniesienia regionalizacji w Polsce, ze względu na duże zróżnicowania występujące w kosztach utrzymania oraz wysokości wynagrodzenia wewnątrz województw.

3. Ustalenie konkretnych wyłączeń branżowych jak oświata, służby medyczne oraz mundurowe.

4. Podjęcie dialogu z organizacjami pracowników oraz pracodawców oraz przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii społecznej.

Następne kroki:

1. Rozpoczęcie dyskusji na temat zaproponowanych sposobów wyznaczania regionalnej stawki wynagrodzenia minimalnego.

2. Włączenie partnerów społecznych, organizacji pracodawców i pracowników w dalszą dyskusję na temat ewentualnego wprowadzenia regionalizacji płacy minimalnej

3. Przeprowadzenie dodatkowej dyskusji dotyczącej wyłączeń branżowych oraz ustalenia ogólnokrajowej stawki płacy minimalnej między innymi dla oświaty, służb medycznych oraz mundurowych.

4. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w celu uniknięcia dezinformacji pracodawców oraz poczucia niesprawiedliwości wśród pracowników najbiedniejszych regionów.

5. Przygotowanie dodatkowej polityki regionalnej w przypadku decyzji o zastosowaniu drugiej metody wyznaczania wynagrodzenia minimalnego.

„Dziesiątka Rzecznika MŚP”

„Dziesiątka Rzecznika MŚP” to 10 postulatów dotyczących najważniejszych systemowych zmian w obszarze prawa gospodarczego, które ułatwią odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa. Postulaty te zostały wyłonione spośród propozycji zgłoszonych przez Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, która skupia blisko 300 organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców. Dobrane zostały więc one w taki sposób, by były wspólnym głosem całego środowiska przedsiębiorców – zarówno dużych jak i małych firm.