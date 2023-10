450 zł miesięcznie - dodatek graniczny dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Trwają prace na zmianą rozporządzenia - celem przyznania tego dodatku do uposażenia. Przepisy mają wejść w życie jeszcze w 2023 r., z wyrównaniem od 1 marca 2023 r.! Istnieje potrzeba pilnego wejścia w życie rozporządzenia w związku z koniecznością zrekompensowania bardzo ciężkich warunków służby z uwagi na trudną sytuację na granicy wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej spowodowaną sytuacją migracyjną i wojną w Ukrainie.

Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2424 oraz z 2023 r. poz. 375 i 1326, dalej jako: projekt).

Autopromocja

Jakie są dodatki do uposażenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej?

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) wskazuje, że funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymują następujące dodatki do uposażenia:

1) dodatek za wysługę lat w wysokości uzależnionej od okresów służby;

2) dodatek za stopień w wysokości uzależnionej od posiadanego stopnia Straży Granicznej;

3) dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;

4) dodatek służbowy na stanowiskach innych niż wymienione w pkt 3;

5) dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby.

Dodatkami do uposażenia o charakterze stałym są dodatki ustalone w wysokości miesięcznej.

Zgodnie z projektem proponowana zmiana ma zajść w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2424 oraz z 2023 r. poz. 375 i 1326), gdzie § 11b ma otrzymać brzmienie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„§ 11b. 1. Funkcjonariusze pełniący służbę na stanowiskach w: 1) placówkach Straży Granicznej: Autopromocja Kodeks pracy 2023 Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Kup książkę a) ochraniających odcinek granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi lub Ukrainą, b) obejmujących zasięgiem działania: Autopromocja Dokumentacja kadrowa 2023 Publikacja, która szczegółowo przedstawia zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej w świetle najnowszych zmian Kodeksu Pracy. Nowe przepisy wymagają sporządzenia nowych dokumentów kadrowych lub dostosowania dotychczasowej dokumentacji do zmienionych regulacji. Książka „Dokumentacja kadrowa 2023. Zasady prowadzenia i przechowywania” zawiera wzory nowych dokumentów kadrowych, takich jak: regulamin pracy zdalnej, regulamin kontroli trzeźwości pracowników, wniosek o urlop opiekuńczy. Kup książkę – lotnicze przejścia graniczne - w komórkach wewnętrznych właściwych do kontroli ruchu granicznego, służby dyżurnej operacyjnej, postępowań granicznych, spraw migracji oraz na stanowisku kierownika grupy w komórkach właściwych do służby granicznej, cudzoziemców oraz służby dyżurnej operacyjnej, – morskie przejścia graniczne - w komórkach wewnętrznych właściwych do służby granicznej, spraw migracji oraz na stanowisku kierownika grupy w komórkach właściwych do służby granicznej oraz cudzoziemców, – lotnicze oraz morskie przejścia graniczne - w komórkach wewnętrznych właściwych do kontroli ruchu granicznego, służby dyżurnej operacyjnej, postępowań granicznych, spraw migracji oraz na stanowisku kierownika grupy w komórkach właściwych do służby granicznej oraz cudzoziemców, Autopromocja Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych - komentarz i przykłady Sprawdź 2) dywizjonach Straży Granicznej - w komórce wewnętrznej właściwej do służby dyżurnej oraz na stanowisku szefa służb – otrzymują dodatek graniczny w wysokości 450 zł miesięcznie.".

Zgodnie z projektem, funkcjonariusze pełniący służbę na stanowiskach, na których nie przysługuje dodatek graniczny, którzy ze względu na bieżące potrzeby służby czasowo wykonują w placówkach Straży Granicznej albo dywizjonach Straży Granicznej wymienionych w ust. 1 zadania właściwe dla komórek lub stanowisk, o których mowa w ust. 1, otrzymują dodatek graniczny w wysokości proporcjonalnej do liczby dni wykonywania tych zadań.”.

Wyrównanie dodatku granicznego od 1 marca 2023 r.

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem mają zastosowanie do przyznania dodatku granicznego od dnia 1 marca 2023 r. funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowiskach w placówkach Straży Granicznej, wymienionych w § 11b ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, którzy na podstawie dotychczasowych przepisów nie otrzymywali tego dodatku.

Funkcjonariusze wskazani w ust. 1, którzy od dnia 1 marca 2023 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nabyli prawo do dodatku granicznego w wysokości proporcjonalnej do liczby dni wykonywania zadań, otrzymują wyrównanie dodatku granicznego do pełnej wysokości tego dodatku.

Zgodnie z projektem, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu § 1 w zakresie dotyczącym § 11b ust. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2023 r.

Jak wskazuje projektodawca w uzasadnieniu: potrzeba dokonania zmiany § 11b rozporządzenia wynika z konieczności rozszerzenia grupy funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej ochraniających odcinek granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym funkcjonariusze pełniący służbę w wyżej wymienionych placówkach, aby mogli otrzymywać dodatek graniczny, muszą dodatkowo zajmować stanowiska służbowe w komórkach wewnętrznych enumeratywnie wymienionych w § 11b ust. 1 rozporządzenia.

Ważne Mając na uwadze trudną sytuację na granicy wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej spowodowaną skomplikowaną sytuacją migracyjną, wojną w Ukrainie oraz uwzględniając zaangażowanie wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej ochraniających odcinek granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą w realizację zadań związanych z ochroną granicy państwowej, koniecznym jest dokonanie zmiany § 11b ust. 1 rozporządzenia.