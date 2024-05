Kiedy wybory do europarlamentu? W jakich godzinach są wybory do europarlamentu? Ile płacą w komisji wyborczej do europarlamentu 2024? Jak głosować w wyborach do europarlamentu? Czy członkom komisji przysługuje zwrot kosztów dojazdu?

rozwiń >

Kiedy wybory do europarlamentu?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca 2024 roku, w niedzielę. Wybory europejskie odbywają się co pięć lat.

Autopromocja

W jakich godzinach są wybory do europarlamentu?

Wybory do europarlamentu odbywają się w godzinach 7:00-21:00.

Ile miejsc do Europarlamentu?

Wyborcy wybiorą 53 posłów do Parlamentu Europejskiego;

Jak głosować w wyborach do europarlamentu?

Przy wybranym kandydacie należy postawić jedynie znak "X". Wybory do Parlamentu Europejskiego są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Zgodnie z prawem UE, we wszystkich państwach członkowskich musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie. Kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.

Czy można głosować przez Internet w wyborach do europarlamentu?

Nie, podczas wyborów do PE w Polsce głosowanie przez Internet nie jest możliwe.

Kto może głosować w eurowyborach?

Prawo wybierania posłów do europarlamentu ma obywatel polski, który:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat; nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu; nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Ile płacą w komisji wyborczej do europarlamentu 2024?

Wysokość zryczałtowanych diet w w wyborach do europarlamentu w 2024 r. określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale z 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego.