Podstawa wymiaru ekwiwalentu za urlop a dodatkowy składnik

Podstawa wymiaru ekwiwalentu za urlop - czy wlicza się dodatkowy składnik wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w projekcie badawczym na innym kontynencie?

Pytanie: "Pani Moniko, niedawno podjęłam zatrudnienie w instytucie badawczym jako specjalista ds. płac. Funkcjonuje tu dodatkowy składnik wynagrodzenia np. dla osób zatrudnionych w projekcie badawczym na innym kontynencie. Pracownicy otrzymują ten składnik w trakcie ich badań. Nie jest on pomniejszany za nieobecności, więc nie wliczamy go do urlopów i zwolnień lekarskich. Nie wiem natomiast czy nie powinien być wliczany do ekwiwalentu za urlop?"

Odpowiedź: Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2007 r. sygnatura akt III PK 20/07 podstawą do wyliczenia ekwiwalentu za urlop będzie wynagrodzenie takie jakie pracownik by otrzymał gdyby pracował. Trzeba więc doliczyć ten dodatkowy składnik wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy ustala się, stosując w większości zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego.

Wspólną regułą dla kalkulowania wynagrodzenia urlopowego, jak i ekwiwalentu pieniężnego jest przyjmowanie do obliczeń wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniami wymienionymi enumeratywnie w § 6 rozporządzenia urlopowego, do których należą m.in. premie uznaniowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie urlopowe, wynagrodzenie za przestój, trzynastki, jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie.

Nieperiodyczne składniki wynagrodzenia a podstawa wymiaru ekwiwalentu

Pytanie: "Jeszcze jedno pytanie mam odnośnie ekwiwalentu. Sprawa dotyczy składnika do wynagrodzenia, które otrzymują pracownicy na umowę o pracę. Czasami uczestniczą w projekcie badawczym, który jest rozliczany z innych źródeł. Jest to składnik wypłacany nieperiodycznie, ale za wykonanie dodatkowego zadania w ramach projektu badawczego."

Odpowiedź: Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz.14, z późn. zm). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, § 14 w związku z § 6:

"Składników nieperiodycznych nie wlicza się do podstawy wyliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy."

Składniki jednorazowe i nieperiodyczne a wynagrodzenie urlopowe

Składniki jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie okre­ślonego zadania bądź za określone osiągnięcie to składniki, które nie są uwzględniane w wynagrodzeniu urlopowym.

"§ 14. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, zwany dalej „ekwiwalentem”, ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15-19.

§ 6. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, zwane dalej „wynagrodzeniem urlopowym”, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, (…)"