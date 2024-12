Nauczyciele na to czekali: MEN przyjęło propozycję ZNP w sprawie nagród jubileuszowych

Ostatnio w MEN oraz w ZNP sporo się dzieje. Rozmowy i prace nad ustawami czy propozycjami znacznie przyspieszyły. Prawdopodobnie już od 2025 r. sytuacja nauczycieli się polepszy. B. Nowacka wprost wskazała, że: "Razem z premierem jesteśmy po rozmowach z ministrem finansów i wiem, że niektóre z rozwiązań będą wdrażane szybciej (…)".

Minister Edukacji Barbara Nowacka: Polska szkoła musi się zmieniać. Potrzebujemy kształtowania kompetencji, które realnie uczynią młodych ludzi liderami i dadzą im poczucie sprawczości

Ministerstwo Edukacji wydało komunikat, w którym opisano, że Minister Edukacji była z wizytą na Dolnym Śląsku, gdzie wzięła udział w V Dolnośląskim Kongresie Młodzieżowym oraz odwiedziła szkoły i placówki oświatowe, które zostały uszkodzone we wrześniowej powodzi. Jak czytamy: już po raz piąty w Krzyżowej odbywa się Dolnośląski Kongres Młodzieży, czyli spotkanie Młodzieżowych Rad oraz młodzieżowych liderów z całego Dolnego Śląska. Młodzi z regionu rozmawiają o kluczowych wyzwaniach i tematach współczesnej młodzieży, w tym o rozwoju osobistym, cyberbezpieczeństwie, nowych technologiach, zdrowiu psychicznym, wolontariacie, ochronie środowiska, przyszłości edukacji i nowym podejściu do nauczania. Organizatorem wydarzenia jest Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Wśród gości zaproszonych jest Wicemarszałek Sejmu RP Monika Wielichowska.

Jak podkreśla Minister Edukacji Barbara Nowacka: Polska szkoła musi się zmieniać. Potrzebujemy kształtowania kompetencji, które realnie uczynią młodych ludzi liderami i dadzą im poczucie sprawczości. Ministerstwo Edukacji Narodowej zleciło Instytutowi Badań Edukacyjnych opracowanie profilu absolwenta i absolwentki, zawierającego kluczowe kompetencje, z którymi uczeń skończy edukację szkolną. Podsumowanie działań zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli

12 grudnia 2024 roku odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej podsumowanie półrocznej pracy Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli, który został powołany z inicjatywy ZNP. Zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli został powołany przez Minister Edukacji na wniosek ZNP. Jego pierwsze posiedzenie miało miejsce 20 czerwca 2024 r. Od tamtego czasu odbywały się posiedzenia pięciu grup roboczych, zajmujących się następującymi zagadnieniami:

wynagrodzenia i warunki pracy nauczycieli,

emerytury i świadczenia kompensacyjne nauczycieli,

awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli,

kwalifikacje, kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.

W ramach prac tych grup przedstawiciele ZNP zaprezentowali a następnie przekazali na piśmie konkretne propozycje rozwiązań prawnych poprawiających sytuację nauczycieli i nauczycielek.

Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli 400% po 45 latach dla wszystkich nauczycieli

Dodatkowa nagroda jubileuszowa dla nauczycieli prawdopodobnie będzie się przedstawiała tak: 400% po 45 latach dla wszystkich nauczycieli, a nie 250% po 40 latach pracy. Karty nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 986) określa, że nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową: za 20 lat pracy w wysokości 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego, za 25 lat pracy – 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego, za 30 lat pracy – 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego, za 35 lat pracy – 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego, za 40 lat pracy – 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego. Przesłanką uzyskania nagrody jubileuszowej danego stopnia jest legitymowanie się odpowiednimi okresami zatrudnienia (lub okresami zaliczanymi do okresów zatrudnienia na mocy przepisów prawa). Zasadą jest, że nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody, czyli okres zatrudnienia wymagany do uzyskania nagrody danego stopnia (oraz ewentualnie także okresy zaliczane do okresów zatrudnienia). Pracownikom niepedagogicznym szkoły przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 400 proc. - dlaczego inni mają więc 250 proc.? Przepis art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530) określa zasady pobierania nagrody jubileuszowej. Pracownikom niepedagogicznym szkoły przysługuje nagroda jubileuszowa właśnie w oparciu o te przepisy.

– MEN przyjęto postulat ZNP, aby wydłużyć do 45 lat możliwość wypłacania nagród jubileuszowych, będzie korzystniejsze rozliczanie godzin ponadwymiarowych – bez potrącania wynagrodzenia za dni, w których przypada święto; zostanie uporządkowana sprawa odpraw emerytalnych po 10, 15 i 20 latach pracy – wtedy nauczyciele mają otrzymywać 6 miesięczną odprawę, podobnie jak pracownicy samorządowi; zostanie rozszerzony katalog osób, stanowisk, zawodów uprawnionych do korzystania ze świadczeń kompensacyjnych; ponadto zostanie wydłużony okres obowiązywania tych świadczeń przynajmniej do roku 2042; zostanie także podjęta próba uporządkowania czasu pracy (pensum) dla nauczycieli zawodu – relacjonował Sławomir Broniarz, prezes ZNP po plenarnym posiedzeniu Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli w MEN.

ZNP jakie działania na 2024-2029

Podczas zjazdu ZNP zapadło kilka uchwał. Na szczególną uwagę zasługuje jedna, która dotyczy przyjęcia głównych kierunków i wytycznych działania ZNP w kadencji 2024-2029. Warto przytoczyć jej treść, która odnosi się głównie do jakości kształcenia, prestiżu zawodu nauczyciela oraz wzrostu wynagrodzeń. W uchwale wskazano:

Prestiż i autonomia zawodu nauczyciela jako czynnik sprawczy wysokiej jakości edukacji. Wysoka jakość kształcenia i doskonalenia nauczycieli, pracowników oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego jako warunek ich profesjonalizmu i wzrostu poczucia sprawczości

Godne warunki pracy i płacy jako potwierdzenie znaczenia społecznej roli nauczycieli, pracowników oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego. Nowoczesna, demokratyczna edukacja jako warunek lepszej przyszłości Związek Nauczycielstwa Polskiego jako silny partner społeczny i ważny głos środowiska edukacyjnego, odpowiadający na wyzwania współczesności. Działania na rzecz członkiń i członków ZNP.

Promowanie działań Związku i pozyskiwanie nowych członkiń i członków ZNP.

Barbara Nowacka Ministra Edukacji podczas 43. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP podkreślała, że: "Musimy odbudować prestiż zawodu nauczyciela nie dlatego, że mamy takie zadanie tylko dlatego, że wymaga tego interes RP. Nie będzie szkoły bez nauczycieli. (…). Razem z premierem jesteśmy po rozmowach z ministrem finansów i wiem, że niektóre z rozwiązań będą wdrażane szybciej, na inne będziemy musieli poczekać. (…) Zamierzamy uporządkować przepisy dot. awansu zawodowego. Planujemy ujednolicenie praw emerytalnych nauczycieli i pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także uporządkowanie przepisów dot. kwalifikacji zawodowych nauczyciela.".

Premier Donald Tusk na 43. Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego podkreślał, że: "Jedną z pierwszych decyzji Koalicji 15 października była najwyższa w historii podwyżka wynagrodzeń pedagogów. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących wzrosło o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 30%. Mimo tak dużego wzrostu zarobki w szkole wciąż są zbyt niskie, by przyciągać do zawodu młodych. Dlatego rząd nie ustaje w wysiłkach, by zwiększać jego prestiż. (…) Zobowiązuje się dzisiaj, że przyspieszymy prace nad projektem obywatelskim".