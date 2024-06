Budżetówka: 1000 zł miesięcznie brutto do końca 2027 r. [Katalog uprawnionych]

Rząd podwyższa wynagrodzenia pracowników, którzy zatrudnieni są w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3. Specjalny program umożliwi im przyznanie dodatków motywacyjnych w wysokości 1000 zł brutto. Na zmianach skorzysta ok. 32 tys. osób. Dodatki będą wypłacone od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku. Na ten cel rząd przeznaczy ok. 2 mld zł.

Założenia programu:

Od 1 lipca 2024 roku samorządy wypłacają dodatki motywacyjne osobom, które pracują w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3.

Dodatki wyniosą 1000 zł i będą wypłacane co miesiąc do końca 2027 roku. Rozwiązanie będzie dotyczyło podniesienia wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń.

Na zmianie skorzystają: pracownicy żłobków; pracownicy klubów dziecięcych; dzienni opiekunowie.

Na realizację programu w latach 2024-2027 rząd przeznaczy ok. 2 mld zł.