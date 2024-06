Min. edukacji B. Nowacka: Podwyżka ma zachęcić nauczycieli do pracy w szkole w weekendy. Zastępstwa. Chorobowe. Odrabianie

Co to jest program "Aktywna szkoła 2024 r."?

Program "Aktywna szkoła" ma zapewnić finansowanie funkcjonowania szkolnych obiektów sportowych po godzinach lekcyjnych i w weekendy, również w okresie wakacyjnym. Po lekcjach szkolne boiska, hale, baseny, siłownie, bieżnie lekkoatletyczne mogą być użytkowane przez lokalną społeczność.

1) Ministerstwo Sportu przeznaczyło ponad 300 mln zł na program "Aktywna Szkoła", którego celem jest otwieranie dla dzieci i dorosłych szkolnych obiektów sportowych po lekcjach, w weekendy i wakacje. "Chcemy, by każdy obywatel wiedział, że obiekt przyszkolny należy także do niego" - powiedział we wtorek szef resortu Sławomir Nitras.

2) "Wychodząc naprzeciw dyrektorom szkół, którzy często borykają się z problemami finansowymi, naprzeciw samorządom, które przyciśnięte finansowo przez ostatnie lata również nie są w najlepszej sytuacji, zbudowaliśmy program wart ponad 300 mln zł. To największy program, jaki kiedykolwiek był w Ministerstwie Sportu".

Kto może pracować przy programie "Aktywna szkoła 2024 r."

Osobą prowadzącą zajęcia może być wyłącznie osoba wytypowana przez OPS, a następnie zaakceptowana przez Realizatora krajowego. OPS zgłasza osobę dającą najlepsze gwarancje prawidłowej realizacji zadań. Osobami prowadzącymi zajęcia w ramach Zadania Aktywny Weekend mogą być nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego lub inni przedstawiciele organizacji sportowej np. klubu, fundacji, stowarzyszenia, okręgowego związku sportowego, polskiego związku sportowego oraz inne osoby posiadające wiedzę, doświadczenie i umiejętności, umożliwiające prowadzenie zajęć wskazane przez JST.

Jak zarabiają nauczyciele WF- na programie "Aktywna szkoła"?

Prowadząc zajęcia po godzinach pracy. Z tego programu opłacane może być też wynagrodzenie dla trenerów i instruktorów do pracy w tych obiektach. Minister przekazał, że urealnione zostały stawki - z 20 zł w ub. roku do 60 zł za godzinę ich pracy.

Min. sportu Sławomir Nitras: "Mamy świadomość, że to nie zadanie na miesiąc, na rok. Naszym zadaniem jest to, by w świadomości społecznej każdy obywatel wiedział, że obiekt przyszkolny należy do niego. Aby każdy, kto jest dysponentem tego obiektu wiedział, że istnieją instrumenty wsparcia, ale jego obowiązkiem jest udostępnić te obiekty, a nie zamykać je na przysłowiową kłódkę".

Kiedy pracują nauczyciele w ramach programu Aktywna Szkoła? Zajęcia sportowe są prowadzone w soboty i niedziele w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin tygodniowo (z wyłączeniem dni świątecznych). Maksymalna liczba godzin zajęć dla szkoły (niezależnie od liczby posiadanych Obiektów) finansowanych w ramach Programu wynosi 50 godzin miesięcznie. W okresie lipiec – sierpień zajęcia mogą być realizowane również w inne dni tygodnia tj. od poniedziałku do piątku a maksymalna liczba godzin zajęć dla szkoły (niezależnie od liczby posiadanych Obiektów) może zostać zwiększona o dodatkowe 100 godzin miesięcznie.

Choroba nauczyciela

WAŻNE! W przypadku choroby nauczyciela prowadzącego zajęcia powinna zastąpić inna osoba prowadząca zajęcia zgłoszona we wniosku. Jeżeli nie możliwości przeprowadzenia zastępstwa zajęcia powinny być odwołane i zrealizowane w innym terminie.

Nie ma możliwości zastąpienia inną osobą z którą jest podpisana umowa i trzeba wprowadzić nową osobę? W przypadku takiej sytuacji OPS jest zobowiązany, w jak najkrótszym możliwym terminie, wskazać inną osobę, która będzie realizowała zadania w ramach Programu. Osoba taka powinna spełniać wszystkie kwalifikacje przewidziane dla Osoby prowadzącej zajęcia. Nowa Osoba prowadza zajęcia przed rozpoczęciem powierzonych jej zadań, musi zostać zaakceptowana przez Realizatora krajowego. Dla uniknięcia wątpliwości, OPS nie może dopuścić nowej osoby do realizacji zadań w Programie bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu Realizatorowi krajowemu, tym samym niedopuszczalne jest zgłaszanie zmian w składzie Osób prowadzących zajęcia po faktycznym zaistnieniu tej zmiany zgodnie z zapisami § 10 Regulaminu.