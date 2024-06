Min. edukacji B. Nowacka: Nauczyciele wciąż bez wynagrodzenia za wycieczki. Nowy program dla uczniów [250 zł i 50 000 zł]

250 zł to maksymalna dobowa stawka dopłaty przez MEN do wyżywienia i zakwaterowania ucznia (i nauczyciela-opiekuna) w czasie wycieczki. 50 000 zł to maksymalne dofinansowanie do wycieczki 5-dniowej. Wszystko od września do grudnia 2024 r. Nie ma dofinansowania do pracy nauczycieli na wycieczkach. A ta nie kończy się o 16.00 wyjściem do domu.

