Renta wdowia: jest podpis prezydenta. Kiedy renta wdowia będzie wypłacana?

35-godzinny tydzień pracy dla urzędników. We Włocławku i w Lesznie potrafiono to zrobić. Co z Warszawą, Śląskiem, Krakowem, Trójmiastem i innymi miastami, w tym urzędami i korporacjami? Czy też, tak jak w urzędzie we Włocławku i Lesznie będzie: 35-godzinny tydzień pracy. Inni mówią: my też tak chcemy! Co więcej Minister resortu pracy twierdzi: "Moim marzeniem, moim planem, moją wolą jest, by tydzień pracy został skrócony".