Co z 800 plus. Czy będą pieniądze na podwyższenie świadczenia z 500 zł do 800 zł miesięcznie? Marlena Maląg twierdzi, że środki są zabezpieczone w budżecie

Środki na podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus są zabezpieczone w budżecie państwa na 2024 rok – stwierdziła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Odniosła się w ten sposób do zarzutów, że w budżecie nie ma pieniędzy na podwyżkę świadczenia wychowawczego.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zamieściła wpis w serwisie X (dawn. Twitter): Autopromocja Wbrew słowom Pani poseł @hennigkloska środki na podwyższenie świadczenia #500plus do #800plus są zabezpieczone w budżecie państwa na 2024 rok. October 18, 2023 Tak Magdalena Maląg skomentowała wcześniejszą wypowiedź wiceprzewodniczącej Polski 2050 Pauliny Hennig-Kloski. „Waloryzacja 500+ została przyjęta przez Sejm większością PiS, ale tych pieniędzy w budżecie nie ma i to też będzie wymagało – o czym mówiliśmy – rozmów na poziomie rządu, co z tym problemem zrobić. Taki jest problem, że oni przyjęli ustawę, a nie zostawili na to pieniędzy. Waloryzacja 500+ z długu będzie podpalać inflację, to jest ogromny problem dla nas wszystkich” – powiedziała w środę w Radiu Zet Hennig-Kloska. (PAP) Autopromocja Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS

