Świadczenie rehabilitacyjne. Wskaźnik waloryzacji obniży się w IV kwartale

Wskaźnik waloryzacji zasiłku chorobowego przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w czwartym kwartale 2023 r. będzie niższy niż w trzecim kwartale. Ile będzie wynosił ten wskaźnik?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Wskaźnik waloryzacji zasiłku chorobowego przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w trzecim kwartale 2023 r. wynosił 109,9 proc. W czwartym kwartale obniży się do 104 proc.

Jak oblicza się świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi:

90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy,

za okres pierwszych trzech miesięcy, 75 proc. tej podstawy za pozostały okres,

a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży – 100 proc. tej podstawy.

Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji. W przypadku gdy pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w czwartym kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w drugim kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do czwartego kwartału ubiegłego roku kalendarzowego.

Ważne Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla celów emerytalnych ogłaszane jest w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, których podstawą prawną jest art. 20 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wskaźnik waloryzacji w IV kwartale 2023

Dla obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, które przyznano na okres rozpoczynający się w czwartym kwartale 2023 r. bierze się pod uwagę:

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim kwartale 2023 r. – w wysokości 7005,76 zł , oraz

– w wysokości , oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2022 r. – w wysokości 6733,49 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2023 r. wzrosło zatem w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r. o 104 proc. Wskaźnik waloryzacji w tej wysokości obowiązujący w czwartym kwartale 2023 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosi do końca września w Monitorze Polskim.

