Do 31 października 2023 r. rolnicy muszą opłacić składki na ubezpieczenie społeczne za IV kwartał

Infolinia ZUS będzie we wtorek 31 października 2023 r. dostępna dla klientów tylko do godz. 15.00. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca do załatwiania spraw tego dnia za pośrednictwem internetowej Platformy Usług Elektronicznych.