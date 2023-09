Czy aby przystąpić do PPK trzeba mieć bezwzględnie umowę o pracę

Nie! W PPK mogą być również osoby zatrudnione np. na umowę zlecenie. Za osoby zatrudnione uważa się osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Zleceniobiorca spełnia definicję osoby zatrudnionej tylko wtedy, gdy z tytułu wykonywanej umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Autopromocja

Kto może zapisać się do PPK

Do PPK mogą być zapisani:

pracownicy – zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodocianych),

– zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodocianych), osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą , które ukończyły 18. rok życia,

, które ukończyły 18. rok życia, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,

lub spółdzielni kółek rolniczych, osoby fizyczne , które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług ,

, które ukończyły 18. rok życia, lub albo innej , członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji oraz

wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji oraz osoby wskazane powyżej (z wyjątkiem członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji), przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

– podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.).

Kto podlega automatycznemu zapisowi do PPK

Do PPK automatycznie zapisywani są wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat i nie ukończyli 55. roku życia i spełnili opisywany powyżej punkt z tytułu zatrudnienia. Ponadto osoby w wieku 55–70 lat, jeśli wykonują obowiązkowo oskładkowaną umowę cywilnoprawną, będą mogły przystąpić do PPK składając odpowiedni wniosek do podmiotu zatrudniającego.

Kto nie może wziąć udziału w PPK

A zatem, w PPK nie będą mogły wziąć udziału m.in.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

osoby niepełnoletnie,

osoby samozatrudnione,

pracownicy, którzy ukończyli 70. rok życia.

Źródło: www.mojeppk.pl