Wypłata 13 emerytury w 2025 roku jest jak zwykle jednorazowa. Nie trzeba składać wniosku o trzynastkę - przyznawana jest z urzędu. Wypłata trzynastki funkcjonuje od 2019 roku. Kiedy przewidywana jest w tym roku? Oto terminy ZUS.

13 emerytura w 2025 roku netto

13 emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów wypłacane od 2019 r. Nie trzeba składać wniosku o trzynastkę, ponieważ wypłacana jest z urzędu. Jej wysokość jest corocznie waloryzowana - odpowiada kwocie najniższej emerytury po marcowej podwyżce. Od 1 marca 2025 r. najniższa emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, co daje kwotę 1709,81 zł netto. Jest to wysokość 13 emerytury na rękę w 2025 r. W stosunku do ostatniego roku wzrosła więc o 97,95 zł brutto i 86,53 zł netto.

REKLAMA

Autopromocja

Dla porównania w 2024 roku najniższa emerytura wynosiła 1780,96 zł brutto (1623,28 zł netto), a w 2023 roku - 1588,44 brutto (1445,48 zł netto).

Kiedy wypłata 13 emerytury w 2025 roku?

Kiedy będzie wypłacana 13 emerytura w 2025 roku? 13 emerytura wypłacana jest w tym samym terminie, w którym emeryci otrzymują swoje stałe świadczenie emerytalne. Kiedy więc trzynasta emerytura trafi na konta emerytów? Zawsze jest to miesiąc kwiecień. Należy spodziewać się 13 emerytury w kwietniowym terminie wypłaty stałego świadczenia z ZUS.

Ważne Wypłata 13 emerytury nastąpi w kwietniu 2025 roku.

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Terminy wypłaty 13 emerytury 2025

Dokładne terminy wypłat 13 emerytury z ZUS w 2025 roku przedstawiają się następująco:

1 kwietnia 2025 r. (wtorek)

4 kwietnia 2025 r. (piątek),

10 kwietnia 2025 r. (czwartek),

15 kwietnia 2025 r. (wtorek),

18 kwietnia 2025 r. (piątek),

25 kwietnia 2025 r. (piątek).

Osoby pobierające wcześniejsze emerytury mogą liczyć na wypłatę trzynastki dopiero w maju 2025 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo