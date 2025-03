Sąd może korygować emeryturę 3 lata wstecz. Choć ZUS 8 lat temu odjął 208.942,05 zł od 687.294,50 zł kapitału początkowego

Znamy założenia do projektu ustawy, która wprowadzi zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności, w zespołach orzeczniczych, w rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz w samym zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2025 r., rząd ma więc czas do końca marca 2025 r. Jeśli przepisy wejdą w życie będzie to prawdziwa rewolucja w orzekaniu o niepełnosprawności, jakiej nie było od 20 lat. W artykule szczegóły planowany zmian.