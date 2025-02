Waloryzacja emerytury 2025. Ile komornik może zabrać z emerytury w 2025?

Ile komornik może zabrać z emerytury w 2025? To zależy kiedy i zależy do jakich świadczeń i długów emeryta, bo od 1 marca 2025 r. będzie to więcej, ale musi zostać pewne minimum, tzw. wolna kwota od potrąceń. Wszystko za sprawą marcowej waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

rozwiń >

Wszyscy wiemy jaka jest sytuacja emerytów w Polsce. Delikatnie mówiąc nienajlepsza, a szczególnie tych, którzy prowadzili własną działalność gospodarczą i odprowadzali minimalne składki. No cóż, z drugiej strony był to ich wybór. Te osoby określa się mianem ubogich pracujących, a raczej pracujących, którzy stali się ubodzy. W związku z tym często emeryci i renciści muszą zaciągać pożyczki aby godnie żyć, mieć na rachunki i leki (o ile nie są refundowane). Nadmiar taki długów i wpadnięcie w spiralę pożyczek (szczególnie tych "lichwiarskich" - wysoko oprocentowanych) może doprowadzić do nie małych problemów. Któregoś dnia do drzwi może zapukać komornik. Co w tej sytuacji? Czy istnieją jakieś przepisy, które chociaż w minimalny sposób zabezpieczają, często już i tak niską (bo minimalną) emeryturę? Tak.

Podstawą prawną, która szczegółowo reguluje zajęcia komornicze z emerytur i rent, jest między innymi:

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1568, 1841);

ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1631, 1674);

ustawa o komornikach sądowych z dnia z dnia 22 marca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1458).

Głównym zadaniem przepisów jest zabezpieczenie emerytów przed nadmiernym obciążeniem finansowym i zabezpieczeniem minimum środków do życia a jednocześnie umożliwienie wierzycielom odzyskania swojej należności.

Jakie uprawnienia ma komornik?

Komornik sądowy ma wiele uprawnień. W szczególności:

Zajęcie konta bankowego i zajęcie majątku dłużnika: Komornik może zająć różne rzeczy należące do dłużnika, takie jak rzeczy ruchome, nieruchomości, pieniądze na koncie bankowym, emeryturę, wynagrodzenie i inne prawa majątkowe. Potrącenie z emerytury i wynagrodzenia za pracę: Komornik może żądać od pracodawcy dokonania określonego potrącenia na poczet spłaty zaległych należności i wierzytelności; Sprzedaż majątku: Jeśli komornik zajmie jakiś przedmiot, może go sprzedać na publicznej licytacji. Cena wywoławcza na pierwszej licytacji wynosi określony % wartości rynkowej przedmiotu. Wejście na posesję: Komornik może wejść na teren nieruchomości dłużnika, nawet jeśli go tam nie ma. Może też wynająć ślusarza do otwarcia zamków i przeszukać lokal oraz wszelkie schowki.

Ile komornik może zabrać z emerytury w 2025?

Co najważniejsze istnieją limity i kwoty wolne do potrąceń, ponieważ dłużnik będący emerytem musi przecież z czegoś żyć. I tak, w sytuacji skierowania egzekucji komorniczego w stosunku do świadczenia emerytalnego, komornik nigdy nie ma możliwości zająć całego świadczenia emerytalnego. Dłużnikowi przysługuje kwota wolna od potrąceń z emerytury w 2025 r. Przepisy są więc tak sformułowane, że zagwarantowano środki pozostające do dyspozycji dłużnika w celu zapewnienia mu podstawowego utrzymania. Nigdy więc nie dojdzie do takiej sytuacji, że ZUS przekaże całą kwoty emerytury komornikowi niezależnie od liczby prowadzonych przez niego spraw egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi. Emeryt ma zagwarantowane pewne minimum. Ten wątek jest już wyjaśniony. Teraz trzeba się zastanowić ile może zabrać z emerytury komornik w 2025 r.?

Tak jak w 2024 r. istniały dwa podstawowe limity zajęcia komorniczego, tak i w 2025 r. też obowiązują te dwa główne limity zajęcia komorniczego co do emerytury. Te limity zależne są od rodzaju egzekwowanego świadczenia przez komornika. Pisząc prościej, w zależności od tego jakie mamy długi i wobec kogo, tak różny może być rodzaj potrącenia: wyższy albo niższy.

25% emerytury – w zakresie długów niealimentacyjnych. Tak więc 25% może zostać zajęte na poczet długów cywilnych i komercyjnych (np. kredyty, pożyczki, zaległe rachunki za gaz, prąd, telefon, kwoty grzywien, kar pieniężnych, nieopłaconych faktur różnego rodzaju). Zatem dłużnikowi musi pozostać kwota odpowiadająca co najmniej kwocie 75% świadczenia minimalnego (kwoty brutto).

– w zakresie Tak więc 25% może zostać zajęte na poczet długów cywilnych i komercyjnych (np. kredyty, pożyczki, zaległe rachunki za gaz, prąd, telefon, kwoty grzywien, kar pieniężnych, nieopłaconych faktur różnego rodzaju). Zatem świadczenia minimalnego (kwoty brutto). 60% emerytury – w zakresie długów alimentacyjnych, gdyż te mają wyższy priorytet z racji ich charakteru.

Kwota wolna od potrąceń komorniczych do lutego 2025

Każdemu widomo, że kwoty świadczeń, w tym emerytalno-rentowych podlegają okresowej, bo marcowej waloryzacji. Na chwilę obecną kwota wolna od zajęcia z emerytury wynosi 1261,64 zł. Jeśli dłużnikowi przysługuje emerytura w takiej lub niższej wysokości – ZUS odmówi realizacji zajęcia i poinformuje komornika o przeszkodzie do dokonywania potrąceń.

Ile komornik może zabrać z emerytury w 2025?

W 2025 r. komornik może zabrać sporo w emerytury, ale musi zostać pewne minimum. Jak w oficjalnych komunikatach podają komornicy przy sądach: kwota pozostająca do dyspozycji dla dłużnika zmieni się od marca 2025 r. w związku z coroczną waloryzacją emerytur. Zakłada się, że świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 8,55% (zakładany wskaźnik waloryzacji). Ostateczny wskaźnik zostanie podany przez rząd w lutym bieżącego roku. Przy założeniu, że emerytury wzrosną zgodnie z obecnymi przewidywaniami, to od 1 marca w kieszeni dłużnika powinna zostać kwota około 1 369,51 zł. W ten sposób kwota pozostająca do dyspozycji dłużnika wzrośnie w stosunku do 2024 r. o około 107,87 zł.

Ważne Wysokość zadłużenia i liczba prowadzonych przez komornika spraw przeciwko dłużnikowi, nie wpływa na wysokość kwoty wolnej od potrąceń. Takie rozwiązanie ma na celu zapewnienie minimum socjalnego zarówno emerytom bardziej jak i mniej zadłużonym.

Wysokość kwoty wolnej od potracenia komorniczego w okresie od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. (świadczenia alimentacyjne)

Sprawa inaczej ma się co do egzekwowania należności alimentacyjnych. Wysokość potrącenia jest wyższa, bo 60%. Tak więc należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności likwidatora funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej; należności alimentacyjne potrącane bezegzekucyjnie na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego – określają, ze kwota wolna od potrąceń to jedynie 764,62 zł (60% z minimalnej emerytury).

Jak wygląda proces zajęcia emerytury przez komornika?

Jak podaje Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy – Damian Skóra: "Zajęcie komornicze emerytury jest procesem formalnym i wymaga odpowiednich kroków ze strony wierzyciela oraz komornika. Aby doszło do egzekucji, wierzyciel (czyli osoba lub instytucja, której emeryt jest winien pieniądze) musi uzyskać tytuł wykonawczy, najczęściej w formie wyroku sądowego lub nakazu zapłaty. Następnie wierzyciel kieruje sprawę do komornika, który wszczyna postępowanie egzekucyjne. W ramach tego postępowania komornik przesyła informację o zajęciu do ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek dostosować się do zajęcia i przekazywać określoną kwotę bezpośrednio na konto komornika, pozostawiając emerytowi kwotę wolną od zajęcia. Proces ten jest automatyczny i emeryt nie musi podejmować żadnych działań, jednak zawsze otrzymuje informację o dokonanym zajęciu oraz o kwocie, która pozostanie na jego koncie po potrąceniu."

Co zrobić, jeśli zajęcie komornicze przekracza kwotę wolną?

Jeżeli emeryt zauważy, że kwota zajęcia komorniczego jest w rzeczywistości wyższa od kwoty wolnej od zajęcia, warto jak najszybciej skontaktować się z ZUS-em oraz kancelarią komorniczą. Wszystko musi odbywać się bowiem zgodnie z prawem, a pewne minimum musi być zachowane.