ZUS: Niepełnosprawność a niesamodzielność. Dodatek do renty socjalnej już jest. Dodatek do niezdolności do pracy planowany

Pierwszy już jest - to dodatek dopełniający do renty socjalnej. Rząd pracuje nad drugim podobnym dodatkiem (jest obietnica projektu ustawy w I połowie 2025 r.) - do renty z tytułu niezdolności do pracy. Oba są oparte o tą samą logikę - wymagają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W procedurze uzyskania dodatku dopełniającego wykorzystywany jest wzór EDD-SOC (wzór w artykule poniżej). Co do dodatku dopełniającego, dla większości osób ZUS przewiduje brak konieczności składania tego wniosku (z uwagi na posiadanie odpowiedniego orzeczenia o niesamodzielności - o czym ZUS ma informacje).

