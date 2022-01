Zwrot nadpłaty podatku dla emerytów bez wniosku

Zwrot nadpłaty podatku dla emerytów, który odbędzie się w lutym 2022 roku, nie wymaga złożenia wniosku. Emeryci i renciści ze świadczeniem od 4920 do 12800 zł brutto otrzymają automatyczny zwrot.

Zwrot nadpłaty podatku dla emerytów 2022 bez wniosku

36,1 tys. Dolnoślązaków, którzy dostali mniejsze wypłaty już w lutym dostanie zwrot nadpłaconego podatku. W tym 13,1 tys. klientów wrocławskiego oddziału ZUS, 9,5 tys. wałbrzyskiego oraz 13,6 legnickiego.

- Zwrot zostanie dokonany z tzw. Automatu, nie potrzebny jest żaden wniosek w tej sprawie. Apeluję, więc o to żeby do nas niepotrzebnie nie przychodzić tylko czekać cierpliwie na lutową wypłatę – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia na zmianach w składce zdrowotnej nie stracą osoby pobierające świadczenia w wysokości od 4920 zł do 12 800 zł. Stanowią one ok. 6 proc. wszystkich emerytów i niecałe 2 proc. rencistów.

Emerytury i renty do 4920 zł brutto - wyższe świadczenie w 2022 roku

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla ponad 8 mln, czyli prawie 94 proc. emerytów i ponad 98 proc. rencistów, których wypłaty są nie wyższe niż 4920 zł brutto, od stycznia na „rękę” dostaje więcej. Miesięczny wzrost comiesięcznej wypłaty w tej grupie świadczeniobiorców wynosi do 180 zł.

Minimalna emerytura bez podatku dochodowego 2022

Rzeczniczka dodaje, że wypłaty wysokości do 2,5 tys. zł miesięcznie dostaje 3,7 mln emerytów, (czyli 62 proc. ogółu) oraz 1,4 mln rencistów, (czyli 75 proc. ogółu). Osoby te nie zapłacą podatku dochodowego.

Emerytura od 4920 zł do 12800 zł - bez zmian w 2022 r.

- Na zmianach nie stracą osoby, których comiesięczny przychód mieści się w widełkach od 4920 zł do 12 800 zł. Stanowią one ok. 6 proc. wszystkich emerytów i niecałe 2 proc. rencistów – wyjaśnia Kowalska-Matis. - W stosunku do tej grupy świadczeniobiorców, czyli dla tych 421 tys. w lutym wraz ze standardową wypłatą nastąpi zwrot nadpłaconej zaliczki z tytułu podatku dochodowego – zapewnia.

Jak sprawdzić wysokość emerytury w 2022 roku?

Rzeczniczka przypomina, że emeryci nie muszą odwiedzać placówek ZUS, aby sprawdzić wysokość swoich wypłat po zmianach. Mogą to zrobić z domu, logując się na Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), gdzie zamieszczone są paski wypłat.