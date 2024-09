Komunikat ZUS: Renta wdowia [Zbieg z rodzinną] Wniosek ERWD dla wdowy albo wdowca. To warunek wypłaty renty wdowiej

Renta wdowia to wypłata kilku świadczeń. Występują w tzw. zbiegu. Jednego świadczenia wdowa albo wdowiec otrzyma 100%, innego 50%, a jeszcze innego 15%. Wskaźnik 15% jest w okresie 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. Po tej dacie zostanie podniesiony do 25% (od 1 stycznia 2027 r.). ZUS potrzebuje - jako podstawy wypłaty renty wdowiej - wniosku wdowy albo wdowca o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną ERWD. Nazwa wynika z tego, że dodatkowe świadczenie w rencie wdowiej jest określane jako procent (15% a potem 25%) renty rodzinnej. Musi więc wystąpić zbieg (czyli kumulacja) kilku uprawnień.

