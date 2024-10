ZUS wyjaśnia 200 000 emerytom dlaczego nie wykona wyroku TK z czerwca 2024 r.

Sędziowie TK wezwali ZUS do wznowienia postępowań około 150 000 - 200 000 emerytów. I ponownego przeliczenia ich emerytur (średnia podwyżka 1000 zł ) i wypłaty wyrównań (średnio 60 000 - 62 000 zł) Jako wykonanie wyroku TK z VI 2024 r. Wezwanie to zawarte jest w uzasadnieniu wyroku. ZUS oficjalnie odmówił wykonania tego wyroku.

Podwyżki emerytur i wyrównania są dla osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. A potem dowiedziały się, że "za karę" będą miały obniżone emerytury powszechne.

Link do wyroku TK i uzasadnienia

ZUS odmawia wznowienia postępowań

ZUS:

wykluczył możliwość wznowienia postępowań w sprawach związanych z wyrokiem TK i jednocześnie podkreślił, że nawet jeżeli byłoby wznowienie, to: "wszczęcie postępowania wznowieniowego nie przesądza jeszcze o ostatecznej treści nowego rozstrzygnięcia w sprawie. Dopiero treść postępowania podjętego w tym trybie pozwoli określić, czy wskazana na początku, jako podstawa wszczęcia postępowania, wada proceduralna rzeczywiście wystąpiła, oraz czy wystąpienie tej wady miało wpływ na treść rozstrzygnięcia merytorycznego w sprawie. Wyłącznie w przypadku ustalenia tego typu okoliczności organ może wydać nową decyzję merytoryczną w sprawie."

Na podstawie pisma można do ZUS skierować bardzo prosty wniosek - tyle, że zostanie on rozpatrzony negatywnie. Po co go kierować? Bo odmowa otwiera drogę odwoławczą do sądu. To w sądzie się rozstrzygnie sprawa przeliczenia emerytury. Trzeba ją rozpocząć np. tak:

Wniosek o wznowienie postępowania w związku z wyrokiem TK z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20)

Dane osobowe emeryta (jako wnioskodawcy):

……w tym PESEL……………



Dane oddziału ZUS, do którego trafi wniosek

Składam wniosek o wznowienie postępowania w sprawie ……. (tu dane identyfikacyjne decyzji ZUS przyznającej emeryturę) i:

a) ponowne przeliczenie mojej emerytury

b) wypłatę wyrównania (wraz z odsetkami) za okres wypłaty zaniżonej emerytury

c) przeprowadzenie wszystkich zaległych waloryzacji ustalonej miesięcznie emerytury.

Wniosek składam w związku z wyrokiem (i uzasadnieniem) Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20). Jestem emerytem, który spełnia przesłanki do skorzystania z konstytucyjnej ochrony tego wyroku.

Podpis

W piśmie nie ma nawet potrzeby podawać podstaw prawnych. I raz jeszcze podkreślam problemem nie jest pismo do ZUS według tego wzoru (albo podobnych). Problemem jest napisanie odwołania do sądu. Można je po prostu złożyć bez jakiejkolwiek argumentacji konstytucyjnej, ale większe szanse ma jednak pismo z odpowiednimi argumentami. I znalezienie ich nie jest proste.

TK: Trzy przesłanki podwyższenia emerytury o 1200 zł (miesięcznie) i wstecznych wyrównań dla emerytów do 64 000 zł

Przesłanka nr 1 (przesłanka pozytywna) Na ponowne przeliczenie mają szanse osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed publikacją w połowie 2012 r. znowelizowanych, niekorzystnych dla wcześniejszych emerytów przepisów (wtedy minimalnym wiekiem 55 lat (kobiety) i 60 dla (mężczyźni) przed styczniem 2013 r.

Przesłanka nr 2 (przesłanka pozytywna) Osoby te nie wiedziały, że 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251) – wiedzę tą mogły pozyskać najwcześniej 6 czerwca 2012 r. Przepis wprowadzał pomniejszenie emerytury powszechnej o wypłaty w ramach emerytur wcześniejszych.

Przesłanka nr 3 (przesłanka negatywna) – nie mogą domagać się w ZUS przeliczenia emerytur i wypłaty wyrównań osoby, które na koniec 2012 r. miały prawo do emerytury powszechnej (osiągnęły 60 lat (kobiet) i 65 lat(mężczyzn. Dlaczego. Bo te osoby zwlekały z przejściem z emerytury wcześniejszej na powszechną. Gdyby nie zwlekały, to nie objąłby ich swoją mocą niekorzystny art. art. 25 ust. 1b. To zaniedbanie wyklucza możliwość nabycia ochrony na podstawie przepisów Konstytucji RP.

Więcej o problemie tego wyroku i podwyżek emerytur oraz wyrównań w poniższym artykule:

Nie będzie dla wszystkich podwyżki emerytur po wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. Sąd zaskoczył emerytów [Nowe informacje]

Ze słynnego wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. nie skorzystają emeryci, którzy do końca 2012 r. nabyli prawo do emerytury powszechnej. Bo mogli złożyć wniosek o przejście z wcześniejszej emerytury na powszechną przed wejściem niekorzystnych zmian w prawie w tym zakresie. Chodzi tutaj nie o złożenie wniosku o przejście na emeryturę powszechną, a o osiągnięcie wieku emerytalnego. Czyli przekroczenie w 2012 r. 65 lat (mężczyzna rocznik 1947 i wcześniej) albo 60 lat (kobieta – rocznik 1952 i wcześniej) oznacza brak szans na ponowne przeliczenie emerytury (według ZUS daje to średnio 1191 zł miesięcznie) i wyrównanie za okres po 2013 r. do dzisiaj (średnio według ZUS 64 075 zł).

Trybunał wyłączył spod tego wyroku emerytów mężczyzna rocznik 1947 oraz kobiety – rocznik 1952 i wcześniej). Zrobił to nie w sentencji wyroku, a w jego uzasadnieniu Jednocześnie wskazał, co mają zrobić pozostali emeryci, aby uzyskać podwyżkę emerytury o średnio 1191 zł i wyrównanie (także średnio 64 075 zł). I tu zaczynają się schody.

Jak wznowić postępowanie po wyroku TK z czerwca 2024 r. (sygn. akt SK 140/20) i uzyskać przeliczenie, podwyżkę emerytury i wyrównanie.

Podpowiedź nr 1 sędziów Trybunału Konstytucyjnego – rząd (ściślej Sejm) powinny uchwalić specjalną ustawę, która będzie regulowała zasady wznawiania postępowania w sprawach pokrzywdzonych emerytów.

Sędziowie TK wiedzą, że nie ma tych przepisów. Co radzą emerytom?

Podpowiedź nr 2 - Do czasu wprowadzenia ujednoliconych przepisów pozwalających dochodzenie praw na zasadzie analogicznej do osób objętych wyrokiem o sygn. P 20/16 osoby zyskujące uprawnienia w następstwie tego wyroku mogą, w ocenie sędziów Trybunału, występować z wnioskami o wznowienie postępowania na zasadach ogólnych.

Jaki jest problem ze wznowieniem postępowania po wyroku TK z 4 czerwca 2024 r.?

Trzeba znaleźć przepis będący podstawą takiego wznowienia. Ponieważ TK wprost użył zwrotu „wznowienie postępowania” od razu sięgamy do art. 145a kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis stanowi:

Ważne art. 145a § 1 k.p.a. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja.

Ważne art. 145a § 2 k.p.a. W sytuacji określonej w § 1 skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Żeby zastosować ten przepis potrzebna jest publikacja wyroku z 4 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw. Nie zanosi się na to z uwagi na spór polityczny o TK. Obecnie trwają spory prawników o to, jakie inne przepisy niż art. 145a można zastosować w tej sprawie

Fragmenty uzasadnienia na podstawie, których oparto tezy zawarte w artykule

Link do uzasadnienia Skutki wyroku: Emeryt powinien złożyć wniosek o wznowienie postępowania

O wznowieniu postępowania (część 1) - "Skutkiem niniejszego wyroku jest prawo wznowienia postępowania z mocy art. 190 ust. 4 Konstytucji. Przepis ten otwiera drogę do sanacji sytuacji prawnych, w których zastosowanie art. 25 ust. 1b u.e.r. wywołało konsekwencje zakwestionowane przez Trybunał. Będzie zatem stosował się do tych osób, które przed 6 czerwca 2012 r. zdecydowały się skorzystać z tzw. wcześniejszej emerytury Jednocześnie Trybunał podkreślił, że niniejszy wyrok wpłynie wyłącznie na sytuację osób, które nie nabyły prawa do emerytury wynikającej z osiągnięcia wieku emerytalnego przed 1 stycznia 2013 r. Tylko w ich wypadku doszło bowiem do niekonstytucyjnego zastosowania skarżonej normy prawnej, co było związane z ich nieświadomością co do skutku podjętej decyzji. W pozostałych wypadkach zaś uposażeni mieli świadomość zmian oraz możliwość uniknięcia ich konsekwencji, co słusznie zauważył Sąd Najwyższy w uchwale o sygn. akt III UZP 5/19, i co przekłada się na brak stosowalności niniejszego wyroku w stosunku do tych osób."

ZUS powinien stosować szeroko przepisy o wznowieniu postępowania "Z powszechnego charakteru wyroków Trybunału, o którym mowa w art. 190 ust. 1 Konstytucji i utraty mocy obowiązującej zaskarżonego przepisu (o czym stanowi art. 190 ust. 3 Konstytucji) wynika, że możliwość rozstrzygnięcia sprawy z pominięciem derogowanego przepisu odnosi się zasadniczo do wszystkich spraw, w których niekonstytucyjny przepis był podstawą orzeczenia o prawach osób uprawnionych, bez względu na to, kto i w jakim trybie zwrócił się do Trybunału z odpowiednim żądaniem. Jak wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie Trybunału, pojęcie „wznowienia postępowania”, o którym mowa w art. 190 ust. 4 Konstytucji ma szersze znaczenie niż pojęcie „wznowienia” w sensie technicznym, przewidziane w odpowiednich procedurach regulowanych w ustawach i obejmuje wszelkie instrumenty proceduralne stojące do dyspozycji stron, organów i sądów, wykorzystanie których umożliwia przywrócenie stanu konstytucyjności orzeczeń (zob. np. postanowienie z 14 kwietnia 2004 r., sygn. SK 32/01, OTK ZU nr 4/A/2004, poz. 35)."

Organ właściwy w zakresie wznowienia postępowania powinien z kolei dążyć do najszybszego i jak najpełniejszego wdrożenia intencji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, nie ograniczając się wyłącznie do postępowania wznowieniowego.