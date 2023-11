Pod koniec roku co druga firma potrzebuje pracowników dorywczych, a co piąty Polak planuje dorobić

Ponad połowa firm planuje zatrudnić w IV kwartale br. pracowników dorywczych. Największe zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników zgłasza sektor logistyczny – 66% przedsiębiorstw, w produkcji 59% firm, a w handlu 43%. Eksperci Tikrow zwracają uwagę, że pod koniec roku do „stałych” powodów wspierania się dodatkową kadrą, takich jak rosnące koszty pracy oraz trudności z pozyskaniem pracowników fizycznych, dochodzą sezonowe. Na wzrost zamówień i sezon chorobowy wskazało odpowiednio 34% i 29% przedsiębiorców. Chętnych do pracy dorywczej także jest wielu. 18% Polaków chce dorobić w ostatnich miesiącach roku, w szczególności młodzi (36% Polaków w wieku 18–24 lata), bo potrzebują pieniędzy na codzienne wydatki (55% wskazań).

Wskaźnik Pracy Dorywczej to nowe narzędzie analityczne przygotowane przez Tikrow. Jego głównym celem jest regularne badanie, ile firm planuje wspierać się w danym okresie pracownikami dorywczymi, realizowane w trybie kwartalnym na reprezentatywnej próbie 300 przedsiębiorstw logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Dodatkowo, wskaźnik uwzględnia perspektywę pracowników i pokazuje, jak wielu Polaków zamierza pracy dorywczej poszukiwać.

Co pokazuje Wskaźnik Pracy Dorywczej

Z pierwszego odczytu Wskaźnika Pracy Dorywczej wynika, że w IV kwartale 53% firm planuje zatrudniać dodatkowych pracowników. 19% firm prognozuje większe zapotrzebowanie na pracowników dorywczych niż w poprzednim kwartale, 20% podobne, a 14% mniejsze. Co trzecia firma nie zamierza posiłkować się dodatkową kadrą, a 14% jeszcze nie potrafi tego określić.

– Ostatnie miesiące roku obfitują w kilka ważnych okazji takich jak Dzień Wszystkich Świętych, Black Friday, Święta Bożego Narodzenia i wyprzedaże zimowe, które generują zwiększenie mocy przerobowych w firmach oraz wydatków konsumenckich. Do tego potrzebnych jest więcej rąk do pracy niż na co dzień, ale nie koniecznie stałych etatów, bo koszty tworzenia miejsc pracy, m.in. w związku z aż dwiema podwyżkami płacy minimalnej i stawki godzinowej w ciągu roku, są coraz wyższe. Stąd pracodawcy działają elastycznie i chętniej pozyskują pracowników gotowych do podjęcia pracy dorywczej, co potwierdza pierwszy Wskaźnik Pracy Dorywczej. Co druga firma w IV kwartale zamierza wspierać się dodatkowym personelem, w tym co piata planuje zwiększyć jego poziom w porównaniu do poprzedniego kwartału – mówi Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow. – Zwiększone zainteresowanie pracownikami zatrudnianymi ad hoc na potrzeby konkretnych projektów pod koniec roku obserwujemy także w naszej aplikacji z pracownikami natychmiastowymi. Tikrow od października do grudnia ubiegłego roku zrealizowało 31% więcej zleceń niż we wcześniejszym kwartale. Patrząc na obecny rok widzimy, że te statystyki powinny być jeszcze wyższe – dodaje Krzysztof Trębski.

Branżowy wskaźnik pracy dorywczej

Branżowy Wskaźnik Pracy Dorywczej wskazuje, że największe zapotrzebowanie na pracowników dorywczych w ostatnim kwartale tego roku zgłasza logistyka. 66% firm planuje zatrudnić dodatkowych pracowników, z czego 26% więcej, a 24% tyle samo co w poprzednim kwartale. W produkcji dodatkowych rąk do pracy będzie poszukiwać 59% przedsiębiorstw – 25% zwiększy zapotrzebowanie, 16% zmniejszy, a 18% pozostawi na podobnym poziomie co w III kwartale br. W sektorze handlowym 44% przedsiębiorstw planuje zatrudnić pracowników dorywczych – 18% tyle więcej niż kwartał wcześniej, 13% tyle samo, a 12% mniej.

Firmy wskazują na kilka najważniejszych powodów zainteresowania pracownikami natychmiastowymi. To przede wszystkim rosnące koszty zatrudnienia stałych pracowników (42% wskazań), sezonowy wzrost zamówień (34%) oraz trudności związane z absencją pracowników w sezonie grypowym i okołoświątecznym (31%). Tuż za podium znalazły się trudności z pozyskaniem pracowników fizycznych lub niewymagających specjalistycznych kompetencji (29%) oraz chęć wypróbowania elastycznego modelu zatrudnienia (28%).

Konsumencki wskaźnik pracy dorywczej

Na atrakcyjne oferty zleceń natychmiastowych czeka liczna grupa Polaków. 18% respondentów planuje w IV kwartale br. podjąć pracę dodatkową (58% nie ma takich planów, a 23% jeszcze nie wie).

Im młodsza osoba, tym częściej myśli o dodatkowym źródle dochodów. W najmłodszej grupie Polaków w wieku od 18. do 24. roku życia więcej niż co trzeci zapytany podejmie się dorywczego zajęcia (36%), wśród osób od 25 do 44 lat średnio co czwarty, w grupie 45–54 lata – co siódmy, a w grupie 55+ – co dziesiąty. Biorąc pod uwagę status zawodowy, najczęściej dorobić planują osoby pracujące na umowę zlecenie lub o dzieło (odpowiednio 46% i 41%) oraz studenci (40%).

Polacy szukają dodatkowego zajęcia, bo potrzebują pieniędzy na dodatkowe wydatki (64%) oraz zmuszają ich do tego wysokie ceny i rosnące koszty codziennego życia (56%). Zarobione w ten sposób fundusze przeznaczą na codzienne wydatki (55%), wakacje lub urlop (26%) oraz sprzęt lub meble (24%).

– Sektor pracy natychmiastowej pod koniec roku pozwala Polakom szybko dorobić całkiem atrakcyjne sumy. W naszej aplikacji obecnie najpopularniejsze zlecenia dotyczą takich stanowisk jak magazynier, kasjer i pracownik sklepu, gdzie dniówki oscylują nawet na poziomie 250 zł. Wystarczy kilka kliknięć, by przyjąć zlecenie na jutro czy najbliższy weekend. Codziennie pojawiają się nowe oferty – mówi Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Wskaźnik Pracy Dorywczej to nowe narzędzie analityczne przygotowane przez Tikrow, właściciela aplikacji z ofertami pracy natychmiastowej oraz pracownikami natychmiastowymi. Jego głównym celem jest szybkie badanie, ile firm planuje wspierać się w danym okresie pracownikami dorywczymi, realizowane w trybie kwartalnym na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Dodatkowo, badanie uwzględnia perspektywę pracowników i pokazuje, jak wielu Polaków zamierza pracy dorywczej poszukiwać. Badanie pracowników przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI. Selekcja z ogólnopolskiej próby losowo-kwotowej N=1069 osób w wieku od 18–tu lat wzwyż, gdzie kwoty łączne dla kategorii: płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania, dobrane według reprezentacji w populacji pełnoletnich Polaków. Badanie zostało zrealizowane w dniach 15–17 września 2023 roku. Badanie pracodawców przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI na próbie liczącej N=319 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji firm branży handlowej, produkcyjnej i logistycznej. Termin realizacji: 18–20 września 2023.