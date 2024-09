Od 1 września przysługuje im niższe wynagrodzenie. O jakich pracowników chodzi?

Od 1 września 2024 r. zmniejszyło się wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. Mniejsze jest także wynagrodzenie młodocianych w trakcie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Zatrudnianie pracowników młodocianych

Kodeks pracy dopuszcza zatrudnianie pracowników młodocianych, a więc osób, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18 lat. Młodociany może być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego (art. 190 Kodeksu pracy). Takie przygotowanie zawodowe może odbywać się przez:

naukę zawodu;

przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Zasady wynagradzania pracowników młodocianych określa rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Niższe wynagrodzenie młodocianych w trakcie nauki zawodu

Tak jak każdemu innemu pracownikowi, wynagrodzenie przysługuje także młodocianemu zatrudnionemu w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. Wynagrodzenie to obliczane jest w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Stosunek procentowy wynagrodzenia wynosi:

w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 8 proc.,

w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 9 proc.,

w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 10 proc.

W drugim kwartale 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 8038,41 zł. Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych obliczonego od tej kwoty przedstawia tabela.

Wynagrodzenie od 1 września 2024 r. pracowników młodocianych w okresie nauki zawodu

Okres obowiązywania I rok nauki (8 proc.) II rok nauki (9 proc.) III rok nauki (10 proc.) 1 września 2024 r. – 30 listopada 2024 r. 643,07 zł 723,46 zł 803,84 zł

Niższe wynagrodzenie młodocianych w trakcie przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w trakcie przyuczenia do wykonywania określonej pracy także ustala się w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Nadal mają oni prawo do nie mniej niż 7 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Oznacza to, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2024 r. wynagrodzenie tych młodocianych wyniesie 562,69 zł.

Podstawa prawna